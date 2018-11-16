美商務部長：川習會最多達成框架協議 明年增加關稅至25%不變

美國已收到中國書面提交的貿易改革清單，不過商務部長羅斯表示，11 月底的川習會可能只會就化解雙方貿易緊張關係的進一步談判達成框架協，美方還是會在明年 1 月提高對中國產品的稅率。但據傳中國對美國黃豆的報復導致美國農民庫存堆積如山，的確也引發美國關注，計畫在貿易協議中要求中國恢復進口美國黃豆。

外電報導，針對中美領袖在 G20 峰會上一對一會議的議程以及可能取得的實際成果，羅斯表示目前所有一切工作都只是「準備」，他強調不能指望兩位首腦會「討論詳儘的細節，例如液化天然氣的數量等。他們會討論大方向，但若進展順利，會為未來的談判確定框架，」

羅斯表示：「肯定不會在 1 月或之前達成全面正式的協議，這不可能。」強調美國方面會按照原定計畫，自明年 1 月起對中國 2000 億美元商品加徵的關稅稅率從原本的 10% 調高至 25%。

他表示，尤其美國有長達 142 個項目要求清單，不僅需要時間討論，更遑論還得解決雙方歧見，並達成文字協議。

不過，中國先前對美國黃豆祭出 25% 的關稅的報復，並轉向南美洲採購的作法，的確讓美國政府「很有感」。如今逼得美國農民只能儲存黃豆，期待雙方在未來恢復出口。

美國農業部副部長 Steve Censky 表示，黃豆成為貿易戰的目標，恢復黃豆出口將納入中美可能達成的任何貿易協議。曾擔任美國黃豆協會負責人的 Censky 表示，川普將爭取中國做出強力承諾，因為美國希望確保恢復黃豆出口。

