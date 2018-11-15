華爾街最有影響力的部落格--Dalio Loeb等大牌都是他的讀者

一個名為 Farnam Street 的部落格，近來在華爾街熱度持續飆升，對沖基金大佬們如橋水的 Ray Dalio、Third Point 的 Daniel Loeb 都紛紛為它和其創始人 Shane Parrish 打 call。

從 Farnam Street 這個名字，能看出這位新晉當紅炸子雞的 KOL（Key Opinion Leader 意見領袖）Parrish 是巴菲特和芒格的信徒。波克夏海瑟威公司的地址，正是奧哈馬市 Farnam 街 3555 號。

Fernam Street 的網站首頁即「Upgrade Yourself」（升級自己）兩個大字，Parrish 主張通過嚴格遵守一些原則來建立優良的思維習慣、致力於幫助讀者（用戶）提升自己的思維、做決策的模式以及培養終生閱讀和學習能力。

在金融圈大受歡迎的 Parrish 實際上是個「局外人」。他的本職工作是加拿大一家頂級情報機構的網路安全問題專家，去年才辭職全職經營自己的部落格。

Ray Dalio 剛在 Farnam Street 上做了一個 podcast 訪談，而大佬 Daniel Loeb 也對外強推 Parrish，稱：

Shane Parrish 是一個非常特別的人。

歪打正着的跨界：被追求精進人群追捧

加拿大人 Shane Parrish 本科學的是計算機科學，他開通了部落格 Farnam Street 最初是為了記下自己在上一份工作里的碎碎念，尤其是如何自我提高、來應對他工作中越來越大的技術和精神壓力。（考慮到全球不停飆升的駭客事件數量）

大概 6 年前，Parrish 注意到一個令他意外的數據：萬萬沒想到，80% 的部落格讀者都來自華爾街。

他當時的部落格內容主要是叨叨如何深度學習、如何拓寬思路以及如何更有計劃性地增加閱讀量，他的推特也時不時轉發思路清爽風的名人語錄，比如已故美國作曲家、導演 Frank Zappa 的：

頭腦的運作模式就像降落傘，你不自己打開它，它就沒什麼作用。

沒想到越來越多的公、私募基金經理開始找上門，他們都覺得 Parrish 的這套反傳統自助雞湯的、更嚴格的自我提升的思維模式和框架對改善自己的投資決策非常有用。

不只是華爾街，Parrish 的這套對追求精進的精英人群很有說服力，矽谷的企業家和專業運動員（如職業牌手）也開始出現在他的讀者群里。

如今，一幫金融大佬追着 Parrish。他們加入他的讀書社群、付費訂閱他部落格的高端服務、聘請他給自己公司的員工和客戶舉辦思維培訓會、參加他在夏威夷、巴黎和巴哈馬舉辦的讀書會、甚至聘用他做自己的私人決策顧問。

華爾街精神導師 Parrish 先生

對於華爾街的從業者來說，以算法、數據訓練等為代表的資訊技術正在重新定義投資這門生意，致力於擊敗市場、追求阿拉法收益的他們面臨巨大的壓力。

而 Parrish 是一個骨子裡和華爾街三觀一致的人，如他說：

現如今，你要是不進，那就是退。

這個觀念和華爾街崇尚的 Up OR Out（要麼爬上去要麼滾出去）的達爾文主義三觀頗為接近。因此 Parrish 這樣一個皮是局外人、骨是皮內人的 KOL，很能讓華爾街大佬受眾們產生共鳴。

而 Parrish 給華爾街開出的藥方是：閱讀、反思和終身學習。

舉一個金融大佬粉絲的具體栗子

掌管 40 億美金私募盤子的 Chuck Royce，說他是無意中打開了 Parrish 的網站，然後就直接路人轉粉。

Royce 被稱為業內最狡黠的基金經理之一，他在上世紀 70 年代通過投資小而精的公司聲名鵲起。但近幾年他的基金表現一直不太如意。兩年前，Royce 加入了 Parrish 在夏威夷的一個周末讀書會，之後他全方位接納了 Parrish 的眾多理念和原則。（是的，Ray Dalio 的《原則》那個原則）

現在 Royce 先生每天早上五點半起床開始晨讀，最近在讀的是投資圈大火的《沒拿到所有牌時如何更明智地下注》，作者是前德州撲克冠軍 Annie Duke。

Royce 認為 Parrish 對他最大的幫助是，讓他建立了各種各樣的好習慣。Royce 稱：

設定目標是很容易的，但難的是如何通過良好的習慣最終達到這些目標。