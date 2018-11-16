KPMG志工服務日 號召2000名員工前進全台70家社福機構陪伴弱勢

KPMG 安侯建業連續 11 年，在感恩節前後的禮拜五，全所停工一天，在主席于紀隆、執行長林琬琬率領下，號召 2000 多名員工，前往全台 70 個社福機構擔任志工，陪伴弱勢族群，彌補社福人力缺口。

于紀隆認為，身心障礙弱勢族群更需要的是陪伴，KPMG 安侯建業已連續第 11 年舉辦企業志工日，將 CSR(企業社會責任) 深化為企業文化之一，透過 2,000 多位同仁的付出，藉此彌補社福人力不足，並藉此凝聚同仁的向心力。

于紀隆並透露，KPMG 的企業志工日，停工成本從一開始 500 萬，逐年攀升，到現在志工日的停工成本已經攀升至 700 萬元，換算 10 多年來停工一天的成本加總逼近 6,000 萬元，這看似驚人的有形成本，對 KPMG 安侯建業來說卻是豐富的無形效益。

負責籌備志工日的 KPMG 專業組織策略長吳美萍則表示，11 年來 KPMG 人數不斷成長茁壯，服務機構從早期 60 個服務據點到現在 70 個服務據點，投入的人力跟成本也越來越多。

除了往年的「人文陪伴」之外，今年還增加了「環境保育」，40 多位同仁前往白沙灣淨灘，一同為台灣這塊土地盡份心力。

吳美萍透露，KPMG 許多同仁都認同從志工服務經驗，透過志工服務真實感受「施比受更有福」的道理，珍惜擁有的一切，更有同仁透露，志工服務的經驗改變了他們的人生觀。

今年 KPMG 企業志工日服務的據點包括：伊甸社福基金會、心路社福基金會、第一社福基金會、光仁社福基金會、育成社福基金會、真善美基金會、向上社會福利基金會、苗栗聖家啟智中心、華嚴啟智中心、台中信望愛智能發展中心、台中十方啟能中心、台南瑞復益智中心、高雄市新興啟能照護中心、高雄岡山身心障礙福利服務中心及白沙灣等 70 個單位。

