【大慶證券】盤前分析－台股醞釀表態  關注基本面績優股



◆盤勢分析

昨日蘋果低接買盤進場使股價上漲 2.47%，除激勵先前大跌的供應商 Lumentum 大漲 5.74% 外，亦帶動整體科技股走勢，AMD、美光、Google 等全數上漲，使美四大指數全數上漲，其中以費半上漲 3.34% 最高。另外歐股走勢持續疲弱，英國脫歐雖已擬定草案，但遭英國內閣辭職反對，使不確定性大增，英國問題未解，又面臨經濟成長趨緩壓力，歐元區第三季 GDP 年增率由第二季的 2.2% 降至 1.7%，德國第三季 GDP 更季減 0.2%，為三年來首次萎縮，均使歐洲股市走勢疲軟，其中德股短線若無法盡快站回 11/12 的高點約 11590 點，恐會有回測前低的壓力，須持續留意。

台股昨日開盤後一度因蘋概股下殺使指數走跌，所幸陸股在政策加持下，開盤後一路走高，除激勵日股跌幅收斂，亦帶動台股由黑翻紅，終場上漲 34 點收在 9826 點，成交金額 985 億。集中市場成交金額縮至千億之下，維持量縮震盪，短線只要 10/31 紅 K 低點 9588 不被有效跌破，架構就沒有翻空疑慮，待下週月線再次向下扣抵，月線轉揚有助指數重啟新一波攻勢。另外櫃買指數相對較強，除守穩在月線之上，也隱約有頭肩底影子，月線亦向下扣抵，短線上有機會率先表態。

觀察昨日盤面，蘋概股在蘋果砍單疑慮下走弱，包括大立光、可成、嘉聯益等均收黑，但盤面人氣不散，矽晶圓族群的合晶上海廠遷移，使市場再次關注供應趨緊狀況，除激勵指標股環球晶、中美晶上漲外，亦帶動另一人氣族群，被動元件的國巨、華新科等走揚。另外市場資金持續聚焦在基本面佳的類股，使各族群均有個股作出表態，第三季獲利亮眼的個股，包括封測的訊芯 - KY、散熱的雙鴻、PCB 的欣興等全數攻上漲停，其餘如背光模組的瑞儀、生技的泰博、設備的牧德、塑化的中石化、PCB 的金像電等也都有表現，自結 10 月稅前淨利大幅月增 63.6% 的東陽也大漲 6.6%。顯示在台股震盪之際，資金持續往具基本面的類股靠攏，因此進入旺季與明年展望佳的族群為現階段關注方向，相關族群包括紡織、汽車零組件、電動車、5G 相關及 PCB 等，同時考量短線櫃買走勢優於集中市場，可以中小型股為優先，配合基本面表現，嚴守停損停利靈活操作。

