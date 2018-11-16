

◆盤勢分析

1. 外傳中美貿易關係回溫、APPLE 反彈，加上巴菲特旗下波克夏傳出增持摩根大通、美國銀行和高盛等銀行，提振金融股走高，週四美股上漲，漲幅介於 0.83 至 3.34％，美股四大指數短期震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢止穩。

(2) 均線：支撐為 9,600 點至 9,700 點，壓力為萬點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為 121 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 封測、PCB、生技、設備等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並收復 10 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

5. 美國 10 月零售銷售比 9 月成長 0.8%，是五個月來最大增幅，雖可能是受到颶風侵襲後重建支出的扭曲，但也預示美國第 4 季經濟將穩健成長，成為下周開跑的年終購物旺季好預兆。美國商務部表示，受到汽車與建材強勁買氣的提振，10 月零售銷售大增。根據報告，9 月佛羅倫斯等颶風來襲，提高購置新車及修繕住宅的需求，帶動汽車及零件銷售額增加 1.1%，是今年 3 月來最大增幅。

6.3008 大立光執行長日前首度鬆口，已經出貨韓系手機客戶，外界解讀，林恩平所言「韓系客戶」就是三星，宣告大立光取得全球手機鏡頭的最後一塊拼圖，蘋果、中國及三星三大手機陣營將為大立光長期營運建構穩健動能。中國客戶比重快速拉升，前三季已逼近六成。這意味大立光技術領先，已成為全球手機品牌首選，順勢搭上華為等中國手機品牌廠快速成長的商機列車，儘管蘋果新機銷售遭遇逆風，大立光受蘋果牽絆的程度已不若以往。全球手機市場成長趨緩仍為大立光的嚴峻挑戰。

7. 緯創（3231）投資 14.78 億印度盧比（約新台幣 6.2 億元）以租地委建方式，在印度取得不動產，這是緯創在印度設立的第三座廠房，以因應醫療與雲端服務事業的發展。緯創看好高成長的印度市場，有擴廠計畫。緯創在印度市場的策略，是協助當地品牌開發產品跟服務。

8. 聚酯等化纖產品價格今年比去年上漲，工程塑膠產能及毛利高的高值化產品增加，新纖（1409）今年前三季的稅後淨利 20.26 億元，已超過去年全年；新纖總經理指出，固酯粒等產品第四季的價格仍維持高檔，且工程塑膠產能持續提升下，力拚今年獲利創歷史新高。新纖短線上檔壓力為季線附近。

