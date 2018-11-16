英國脫歐風暴持續 避開英鎊可能是最佳策略？

週四 (15 日) 英國脫歐大臣拉布 (Dominic Raab) 等多位政府官員辭職，保守黨議員里斯 - 莫格 (Jacob Rees-Mogg) 等脫歐支持者對英國首相梅伊 (Theresa May) 發動不信任投票，稱梅伊與歐盟的英國脫歐協議並未對公投結果產生影響，英國股匯市持續動盪。

台北時間下午 11 點半左右，英鎊兌美元下跌逾 1.6%，英鎊兌美元創下一年多以來的最大跌幅，導致英鎊兌美元一個月的隱含波動率飆升至 2016 年以來的最高。

英鎊兌美元走勢圖。(圖：Investing)

《彭博社》報導，隨著市場波動仍在繼續，應英國央行行長馬克卡尼 (Mark Carney) 要求，英國金融行為監理總署 (FCA) 已與各大銀行召開電話會議，並定期保持接觸，

ING 荷蘭國際集團 Chris Turner 表示：「脫歐大臣拉布辭職增加了領導力挑戰和「無協議（no deal）脫歐」的可能性。除非提前大選的威脅被撤銷，或有更明確跡象顯示英國脫歐協議能在國會獲得更多支持，否則英鎊可能會下跌 3-4%。」

瑞銀 (UBS) 策略師 Vassili Serebriakov 週四表示，在短期內避開英鎊可能是最佳策略。富瑞集團 (Jefferies) 外匯主管 Brad Bechtel 在一份報告中表示，英鎊目前仍然相對不可交易。

英國金融股與房屋建築商類股下滑，因英國可能在未達成協議後退出歐盟的前景，或提早大選可能讓工黨黨魁科賓 (Jeremy Corbyn) 上台。

台北時間下午 11 點左右，英國金融股持續下跌。蘇格蘭皇家銀行 (The Royal Bank of Scotland) 下跌逾 8%，這是自 2016 年 6 月英國脫歐投票以來最糟糕的一次，萊斯銀行 (Lloyds Banking Group) 股價下跌近 5.8%，巴克萊金融服務 (Barclays PLC) 下跌近 5%。

英國房屋建築商類股下挫，Barratt Developments、Taylor Wimpey 和 Persimmon 下跌逾 7%。