〈海運展望大不同〉散裝族群不受貿易戰衝擊 運價長線上漲可期

波羅的海綜合指數 (BDI)10 月均數 1545 點，低於第三季的 1607 點，最新報價來到 1020 點，市場憂心散裝業旺季不旺，導致近來散裝業者股價回落，不過，整體市況證逐漸改善中，慧洋 - KY(2637-TW) 表示，船舶供需趨於穩定，展望 2019 年，船舶供給將是近年來低點，市場供需狀況不致有劇烈轉變，運價仍有上漲的空間。

法人指出，今年 BDI 指數區間為 1000 點至 1750 點，高於去年的 800 點至 1700 點，前 3 季 BDI 指數較去年同期上漲了 31.17%，顯示供過於求的結構正逐漸改善。

就個別廠商來看，各擁不同的題材，慧洋指出，前 3 季已完成 7 艘新船交付並投入營運，平均毛利率近 50%，今年換約平均租金較去年漲 15-20%；同時，今年已汰換 2 艘舊船，不僅挹注業外，也提升整體船隊的競爭力。

展望後市，慧洋年底前還有 1 艘新船將交付，而未來還有陸續處分 5-10 艘舊船的計畫，藉此維持船隊年輕化並改善財務結構。

而裕民 (2606-TW) 在取得巴西運輸資格後，隨著巴西持續提升鐵礦砂產量，法人看好其後續將受惠。

裕民目前已著手建造兩艘 32.5 萬載重噸的超大型礦砂船 (VLOC)，並與巴西 Vale 簽訂 25 年鐵礦石長期運送合約，預估將在 2020 年開始營運，屆時將產生長期穩定的獲利貢獻。

另一方面，裕民除了將大幅拓展在巴西的運輸業務，近期綠色走廊專案計畫的參與者包括有必和必拓 (BHPBilliton)、力拓集團 (RioTinto) 和 FMG 集團等，儘管目前專案細節仍在商談，法人看好此為裕民未來加深與澳洲鐵礦砂客戶的良好切入點。

國泰證期研究部指出，由於目前新船訂單占整體運能比重僅 9.7%，遠低於過去水位 20%，表示未來兩年內新增船隻交付量仍會持續減少，判斷散裝產業今年已開始進入供需結構反轉。