APG評鑑明天公布初步優缺點 追蹤等級名單明年7月前揭曉

APG (亞太洗錢防制組織) 明 (16) 日將公布此次評鑑的初步優缺點，金管會官員透露，初步評等結果預估要明 (2019) 年 1 月才會出爐，至於台灣到底會被列入哪一個等級，必須等到明年 7 月 APG 年會前才會揭曉。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次 APG 評鑑主要分兩大面向，評等分成技術遵循與效能評鑑，其中技術遵循是檢視法規是否符合 FATF(防制洗錢金融行動工作組織)40 項建議；至於效能評鑑則是看洗錢防制實際執行有效性。

評鑑委員會將就兩項評等結果，核定追蹤等級，包括「一般追蹤」，必須每兩年交一次進展報告，「加強追蹤」則是每年交一次進展報告，「加強加速追蹤」，則是依照缺失程度每季或每月交報告，最差的是，被列為觀察名單，則由 FATF(防制洗錢金融行動工作組織) 列管，並要求具體改善計畫。

行政院已經訂出目標，要在 APG 第 3 輪評鑑，爭取被列為「一般追蹤」名單，對於評鑑過程與結果預測，官員透露，此次評鑑不論公私部門都與 APG 溝通順暢，APG 評鑑委員也肯定台灣的努力。

金管會表示，本次被選為評鑑名單的有 13 家銀行，包括中信銀行、上海商銀、永豐銀、兆豐銀、台北富邦商銀、中國輸出入銀行、玉山銀、渣打銀、一銀，華銀、匯豐銀行，中國銀行台北分行與台灣銀行，另外中華郵政、農業金庫、新北市樹林農會也被列入評鑑名單。

至於券商由凱基證與國泰證；壽險業則由台灣人壽與國泰人壽被點名接受評鑑。