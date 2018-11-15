油價跌勢一去不回頭？ 瑞銀：布蘭特原油預估6個月後彈升至85美元

國際原油價格連續走跌，創下近 7 個月新低，但瑞銀認為，油價跌勢越大，日後反彈的機會也越大，預估布蘭特原油 6 個月後可望重返 85 美元，比起目前 65.5 美元，漲幅接近 3 成。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘 (Dominic Schnider) 表示，美國總統川普直言油價應該還要更低，隔天石油輸出國組織 (OPEC) 則預期，明 (2019) 年石油供求失衡問題惡化，市場加倍擔憂全球經濟前景，兩大巨頭的言論將美國原油期貨價格推至接近 55 美元。

此外，油價在過去五周已降幅超過 20%，油價「早進入了熊市」，並拖累能源股票與高息債券市場，其中標普能源指數跑輸大盤約 4.5%，10 月初以來，高息債券表現最差的也是能源標的。



但瑞銀基於三大理由仍對油價後勢抱持樂觀態度，並給布蘭特原油 6 個月目標價 85 美元。

首先、瑞銀認為，市場高估原油供過於求的風險，施德銘說，美國暫時豁免部份地區對伊朗實施制裁，並容許未來 6 個月可從伊朗「有限度」進口石油，導致油價近日走軟，但根據協議，未來制裁將持續讓全球供應陷入緊縮。

第二、全球石油需求依然強勁，原油合約的波動差不多是股票的兩倍，油價一旦反彈，幅度將超乎預期的快，目前原油 3 個月隱含波動率大概是 35%，美股僅 17%。

第三、原油企業盈利增長明顯高於股價表現，其中美國及歐洲能源類股今年每股盈餘分別增加 105%、46%，優於今年走勢持平的大盤指數。