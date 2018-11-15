油價失速崩跌12天 高盛認為可能要歸咎這兩大賣壓

國際油價連跌 12 個交易日，期間跌幅達 17.6%，高盛分析師認為歸咎於動量交易策略以及金融機構的拋售。

西德州輕原油價格 10/29-11/13 連續 12 個交易日下跌。

高盛首席商品分析師 Jeffrey Curie 指出，油價此波暴跌純粹是技術性回檔，並非基本面惡化，罪魁禍首是動量交易策略造成的持續拋售，其次則是商品互換交易員在油價連續下跌時，基於風險管理需求而拋售原油期貨。

此外，油價的賣壓還來自金融機構的拋售，這些金融機構協助石油生產商客戶進行對沖，而高盛正是華爾街最大的商品銀行之一。

石油生產商通常透過從銀行買進賣權來鎖定風險價格，隨著油價下跌，銀行隨後被迫出售更多的期貨來對沖自己的風險。

儘管高盛並未點名造成油價暴跌的生產商，但只有墨西哥政府為保護石油收入進行的對沖，以及美國頁岩油生產商進行的對沖，部位之龐大，足以造成油價的波動。

彭博研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Ziad Daoud 則認為，此波油價下跌，還是該回歸到供需基本面來看，除了國際能源署 (IEA) 下調明年原油需求預期，美國對伊朗石油出口制裁網開一面，給予八個地區豁免權繼續進口伊朗原油，加上非 OPEC 原油供應增加，都令市場擔心將衝擊油價。