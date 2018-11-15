全球經濟集體減速：德國 日本 中國……下一個是美國？

經濟數據顯示，全球幾大主要經濟體的經濟增長都呈現放緩趨勢，除德國、日本、中國外，就連近期看起來增長勢頭十分強勁的美國經濟，也處於隨時可能有危機降臨的狀態中。

本周內，前有國際貨幣基金組織（IMF）稱全球很多大型經濟體增長正在減速，後有聯準會主席鮑威爾稱全球經濟存在放緩跡象令人擔憂。當權威都公開為此發聲，經濟增長減速已經是市場所不能忽略的事實。

德、日、中，主要經濟體均未能倖免

本周三發布的德國和日本經濟數據顯示，兩國的經濟產出均在第第三季收縮。

其中，身為歐洲世界「領頭羊」的德國，經濟數據在第三季出現了 2015 年來的首次萎縮，GDP 環比增長為負值，低於預期。

德國的經濟失速無疑為正在英國脫歐與義大利預算案中不斷拉扯的歐洲又潑上了當頭一盆冷水。儘管德國聯邦經濟部長阿爾特邁表示疲軟的數據來源於第三季汽車行業產量的短暫下滑，但正在趨於疲弱的出口數據和政府「親手」下調的經濟預測卻給阿爾特邁的解釋添上了一絲「強行挽尊」的意味。

另外一邊，日本內閤府公布的第三季 GDP 數據顯示，日本 GDP 季環比和年化季環比初值均較前值大幅下降，同樣獲得罕見負值。

第三季日本 GDP 增速下滑的主要原因是自然災害的影響和國際貿易的緊張局勢導致的出口大幅下滑。

外有美國挑起的貿易爭端，內有各自的客觀原因，毋庸置疑的是，德國和日本兩大經濟體的經濟增速放緩反映出世界經濟的復甦也在放慢腳步。

與此同時，周二、周三公布的中國社會消費品零售數據及社融數據均疲軟，其中零售增速意外放緩，社融數據則遠遜預期。華爾街見聞相關文章提到，數據反映國內各類消費增速全線放緩，人民幣貸款環比增速也遭「腰斬」，居民缺乏購房動力，同時企業融資意願也並不強烈。

至此，僅次於美國的全球第二大經濟體也進入了增長逐漸放緩的調整期。

美國未必能「獨善其身」

當德、日、中三國的經濟數據出現下滑時，美國經濟卻呈現完全不一樣的風景——第三季 GDP 增長率 3.5%。

之所以美國經濟增長在這輪放緩中顯得尤為突出，據華爾街日報分析，是由於美國的出口僅占國內生產總值的 12% 左右，同時強勁的內需帶動消費上升。相比之下，以出口為主的德國、中國等國家在疲軟的內外需中卻出現增速放緩的現象。

然而，IMF 在本周二發布的中東及中亞地區經濟展望報告中提醒市場，全球幾大主要經濟體的增長正在減速，並將美國明年的增長預期下調至 2.5%，今年預期維持 2.9% 不變。

據華爾街日報，美國金融服務公司 Ameriprise Financial 首席市場策略師大衛 · 喬伊表示，雖然美國經濟的表現依然優異，但有跡象顯示全球經濟的整體放緩也會對美國構成一定影響。

一方面，在經歷三個季度的升息後，聯準會仍然在給予市場強勁的升息預期，而緊縮的貨幣政策將抑制經濟的持續擴張。

據華爾街日報報導，升息進程中，對利率敏感的行業面臨着一些壓力。在過去的六個季度里，房地產建築行業已經獲得五個季度的收縮，同時，汽車行業的銷售增速也在放緩。社會融資方面，華爾街見聞曾提到，雖然銀行業將貸款條件放寬，但融資未見明顯的增長跡象，甚至有所萎縮。

另一方面，由於川普關稅政策以及貿易夥伴的反擊，生產者的零部件成本上漲，美國仍存在高額的貿易逆差。

高盛從企業營收的角度分析認為，關稅提高了企業生產成本，上升的薪酬水平提高了企業的勞動力成本，兩者共同擠壓企業利潤，從而影響經濟增長，同樣得出了 2019 年美國經濟將難以保持高速增長的結論。

儘管美國的國內需求依舊錶現強勁，但逐漸提高的生產與經營成本，伴隨川普政府減稅增支帶來的巨額財政赤字，為下一年度的繼續擴張蒙上了陰影。