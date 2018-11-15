投行紛紛下調蘋果目標價？但對沖基金都在增持！

儘管華爾街眾多投行紛紛下調蘋果目標價，但對沖基金卻不受影響，繼續加碼蘋果。

據 CNBC 報導，對沖基金大佬 David Tepper 旗下的 Appaloosa Management，在今年第三季增持了 10 萬股蘋果股票。

「股神」巴菲特旗下的伯克希爾 - 哈撒韋公司也披露第三季持倉報告 13F 顯示，蘋果公司仍舊是伯克希爾的第一大重倉股，第三季該公司小幅增持了 52.3 萬股蘋果，總持股增至近 2.53 億股，繼續鞏固其作為蘋果第二大股東的地位。

監管文件和市場研究公司 Symmetric.io 的數據還指出，富達基金也增持了 700 萬股蘋果股票，持有的蘋果股票總量達 1.109 億股；資產管理公司 Janus Henderson Group 則增持蘋果股票 330 萬股，持有的蘋果股票總量達 2080 萬股；

此外，包括索羅斯基金、老虎基金、投資公司 Coatue Management 等多家機構紛紛加碼蘋果。

Esplanade Capital 創始人 Shawn Kravetz 也表示，已再度增持蘋果股票，而像他這樣的投資者之所以對蘋果感興趣，是因為目前蘋果與其他矽谷巨頭相比，其估值仍然較為合理。

不過，對沖基金增持蘋果股正值多家投資機構下調蘋果目標價之際。

周三，Guggenheim 將蘋果公司的股票評級從買入下調至中性。分析師 Robert Cihra 預計，2019 年蘋果 iphone 手機銷量將下降 5%，手機價格的上漲也不足以抵消銷量的下降。

同日，瑞銀表示，考慮到美元上漲，供應商紛紛下調業績預期，以及海外銷售的壓力，將 iPhone 手機銷量從 7500 萬降至 7350 萬，並將蘋果公司的目標股價從 240 美元下調至 225 美元。

一天之前，高盛也下調了明年第一財季 iphone 的產量和營收預期，降幅分別為 6% 和 3%，也將蘋果目標股價由 222 美元下調至 209 美元。

周一，摩根大通更是於本月第二次下調蘋果目標價，由 270 美元降至 266 美元，認為中國等新興市場宏觀經濟環境疲弱和美元走強影響 iPhone 銷售。

另一家投行，花旗還下調了蘋果半導體組件供應商 Skyworks Solutions 的股票評級，由買入降至負面，將目標價猛砍近 27% 至 85 美元。

值得注意的是，本周三，蘋果盤中一度跌入技術位熊市區間，股價從 10 月 3 日新高 233.47 美元跌落 20%，過去五日市值縮水近 1100 億美元，11 月以來無法重回兆美元市值大關。