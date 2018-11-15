三大法人進出未見明顯主流 中小電子股獲零星買盤進駐

台股加權指數今 (15) 日上沖下洗，一度跌 30 餘點失守 9800 點關卡，終場以 9826.46 點作收，上漲 34.58 點，從三大法人買賣超動態可看到內外資對作，外資小買，投信和自營商小賣，布局動作不大，顯然對後市看法仍趨於觀望，僅中低價電子股有零星買盤進駐。

三大法人合計買超 16.5 億元，外資及陸資買超 22.62 億元，而投信和自營商均賣超，其中自營商賣超 4.89 億元，投信賣超 1.23 億元。

觀察外資前 10 大買超，以中低價電子股為主，買超欣興最多達 2.6 萬張，其次分別為中環 2 萬張，富邦 VIX 逾 1.7 萬張，元大金、友達、聯電和大同超過 1 萬張，開發金、群創和緯創分別在 7000-9500 張左右，並未見明確的布局趨勢。

而外資賣超前 10 名依序為，賣宏碁 9700 張，鴻海和東元超過 8000 張，元大滬深 300 正 2 和元大台灣 50 反 1 逾 7000 張，聯強逾 6000 張，華邦電、晶電逾 4000 張，技嘉和茂迪也遭賣超過 3000 張。

投信買超前 10 名依序同樣是欣興最多近 2000 張，兆豐金、友達、同欣電和京元電逾 1000 張，台灣高鐵、瑞儀、台灣大、易華電和第一金均達 600 張以上。

投信賣超前 10 大則有亞泥近 3000 張，遠東新逾 1300 張，元大台灣 50、中信金和台泥逾 1000 張，世芯 - KY、裕民、頎邦、微星和開發金均近 700 張。

從外資和投信的布局來看，並未能看出明顯的主流，不過，外資和投信均賣台股指數的反向 ETF，顯然不至於太過看壞後市。

然而，分析師提醒，在三大法人均未積極加碼布局的態勢下，仍要提防盤面不穩的回檔狀況。