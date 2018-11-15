【華冠投顧】利空聲聲催 多頭沒後退 戰勝選舉干擾的《錦囊妙計》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「台股多頭拿回短線掌控權」，因為「大盤於偏空背景下扭轉了日Ｋ棒高點不過高、低點破低的空方慣性... 」，短線即使再遇利空，下檔也容易有支撐力道。

昨晚美股四大指數全數落於所有均線之下，蘋果 - 2.82% 創波段新低，台股短線再遇利空，不過低檔一如預期發揮強大支撐力道，小破昨低之後隨即拉高，終場大盤 + 34 點收在昨高之上並且突破五日線，OTC 指數 + 0.39%。

今天盤面最好的現象是大盤高點來到 9850 點附近，這個點位約略是上週整理平台的平均成本，多方控盤者願意在選舉不確定因素以及美股連續利空背景下為短線套牢者作解套，行情對多方愈趨有利。

＜操作策略＞

原本「多空雙向」的操作策略，調整為 "空單宜見好就收"、"多單宜逢回買進"，例如近期最弱勢的蘋概股已陸續出現破底翻甚至逆勢衝的現象，空單可進行回補動作，而接連幾日於盤後分析文或 Line@主頁鎖定的「多方口袋名單」，可進行逢低承接動作。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以 PCB 族群較為活潑，包括《3037 欣興》、《4958 臻鼎》、《3044 健鼎》、《2316 楠梓電》、《2368 金像電》、《3189 景碩》、《6108 競國》... 等。弱勢股則有《6415 矽力 - KY》、《2338 光罩》、《4725 信昌化》、《6411 晶焱》... 等。

＜被動元件族群＞

近期列為重要觀察股的被動元件族群，今日指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》進一步上漲至先前爆量Ｋ棒的套牢帶，為短線最大壓力進行解套動作，接下來月線也即將翻揚提供助漲力道，二線股當中也有不少個股出現同樣的情形，整個族群漸有築底至末段之跡象。

目前族群中最弱勢的個股為龍頭《2327 國巨》，若之後也能重上月線，那麼自千元以上起跌幾乎一路被月線及下降趨勢線壓著打的弱勢慣性便可正式改變，轉為多頭趨勢。

＜賺爆選舉行情的錦囊妙計＞

過去台股常遇到「政治不確定性」攪局，像是 "兩岸緊張"、"選舉紛擾" 等等，不過市場鐵律告訴我們「危機必然伴隨獲利契機」。

「選舉行情」可能選前降臨，也可以選後報到，贏家早有一套「賺爆」的策略，如何大賺這次 "縣市長選舉" 呢? 千萬別錯過昇楷為您提供的【錦囊妙計】。(免費索取連結 : https://reurl.cc/a9gdD)。

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