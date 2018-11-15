【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資資金回流 台股拉尾收復9800點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 59 點至 9827 點。價差方面，台指期轉為正價差 0.54 點，電子期轉為正價差 0.25 點，金融期逆價差縮至 - 0.16 點。現貨部分，三大法人買超 16.56 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 986 口至 15134 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 668 口至 41665 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 217 口至 3673 口。

週三美股三大指數收黑，不過美股電子盤走強加上日股早盤開低走高，激勵台股週四跳高上漲開出，然而盤中港股與美股電子盤出現大幅度拉回使台股一度翻黑，所幸下檔低接買盤拉抬使指數收復 9800 點關卡，午盤過後亞股普遍走強也激勵加權指數擴大漲幅，終場加權指數上漲 34.58 點或 0.353%，收在 9826.46 點，成交量能 965.43 億，較前一日縮減 81.85 億。今日八大類股漲跌互見，其中以塑化類股漲幅 0.81% 表現較佳，食品類股跌幅 0.7% 表現較差。技術面觀察，今日大盤指數開高走低以帶下影線小紅 K 站上 9800 點，加權指數開高走高留下影線，日內振幅擴大，不過短天期均線與月線仍呈糾結，指數持續沿月線整理可能性大。今日新台幣呈現升值，外資現貨轉為買超，後續需持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權未平倉最大量支撐壓力區由 9400~10000 點擴至 9000~10000 點，下檔支撐下移，不過從這天的未平倉 put/call ratio 值可以發現已經從由週二的 0.99 連兩日升高至今日的 1.15，顯示下檔的支撐有逐漸增強力道，而外資在買 Call 的操作上也較買 Put 更為積極，從以上選擇權籌碼的跡象顯示中性偏多的架構逐漸增溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。