【豐銀投顧】盤勢易守難攻 操作有賺就跑

◆盤勢分析

昨晚美股上下震盪超過 500 點！又是暴起暴落的格局。但在這樣的氣氛下，台股今天表現卻還能相對穩定，已屬不易。美股昨天下跌的主因跟蘋果股價的重挫脫離不了關係，或許我們該開始思考了，過去十年來台股一直靠著蘋果訂單吃穿的日子是否該調整了。雖然蘋果開始走下坡或是賣的不如過去好、不如過去令人驚奇不見得會使股市轉空。但現在開始是否該開始再注意一些新的題材個股，也是投資人應該思考的方向。倒不是說蘋果不行了，而是大家仔細想想，手機的功能是不是差不多到極緻了？能有的功能幾乎都有了，要再出現革命性的發展已經不容易，因此蘋果可能慢慢會變成「價值股」，而不是我們一般人所熟知的「高科技」股了。

除了科技龍頭股表現不佳外，聯準會不斷釋出升息的展望也是促使美元一直走強、新興市場股市、匯市走弱的主因。其實，我們不太多去擔心美國的經濟如何，聯準會所看的報告比我們還多的多，因此景氣好或壞，聯準會早就都在掌握之中。現在看來美國的景氣並沒有很差，聯準會才會放心的一再升息。畢竟聯準會要升息是為了預防通膨來的太快，也就是怕泡沫，而不是促進經濟發展。既然知道聯準會不會停止升息，投資人能寄望的就只有中美貿易大戰緩和一點了。只通惜這個可能性又比聯準會不要升息更低，短期內也是無解。因此筆者預估，台股震盪橫盤整理的日子可能還得過上一陣子，這其實也不是什麼壞事，至少沒有不斷下挫破底，也算不幸中之大幸。

那麼，要怎麼對付這種盤勢呢？就只能短線進出了。以目前的這種千億左右的成交量，個股可能連一天的行情都沒辦法延續，這個時候不做當沖、短線，還要等到什麼時候？期貨的操作也是如此。

豐銀投顧 李世新 分析師