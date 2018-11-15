星巴克漲價緩解業績壓力 消費者買不買單？

咖啡連鎖店星巴克 Starbucks (SBUX-US) 近期宣布，將微調部分飲品價格，漲價範疇除了線下門市外，近期拓展的外賣服務也在涉及範圍內，漲價舉動被視為緩解業績壓力的銷售策略。

星巴克表示，中國為其最重要的海外市場，為了將當地市場的營運成本及市場浮動降到最低，因此針對租金、物流、門市、人力、產品研發以及顧客體驗創新等各方面，經過審慎評估與考量後調整定價策略。

該公司於本月初 (1 日) 公布最新一季財報，季營收為 63 億美元，年增 10.6%，並且超過市場預期的 62.7 億美元。美國同店銷售也增長 4%，超過市場預期的 2-3%，市場分析表示，銷售增長與產品平均價格上調有很大關聯。

食品產業分析師朱丹蓬指出，必須結合產業及消費兩端來看星巴克的漲價，雖然漲價短期內有助於其業績、股價以及利潤的提升，但從長遠來看，這將影響到長期消費者的購買意願。

然而不可否認的是，星巴克最新一季財報顯示，中國市場果然開始出現回暖跡象，主要原因在於同店銷售額的微幅增長，分析人士表示，這與星巴克開啟外賣服務也有很大關係。

網路的發展創造了無邊際的新零售商機，帶動中國咖啡市場格局的迅速轉變。近幾年暱稱「小藍杯」的咖啡品牌瑞幸 (Luckin)、連咖啡紛紛蠶食的中國咖啡市場，為星巴克帶來一定程度的衝擊。

在短短的 8 個月內，瑞幸咖啡已站穩中國第二大咖啡品牌，並在本月初宣布今年底前將開設 2000 家門市，展現其積極拓展版圖的強大野心。

在如此強烈競爭之下，傳出星巴克與阿里巴巴旗下外送服務「餓了麼」攜手合作，強力拓展外賣業務，並表示同時會把重心放在提升中國的展店速度。

針對星巴克後續展望，朱丹蓬依舊保持樂觀看法。他認為星巴克作為老牌品牌，具有文化優勢去支撐每一家店的發展，但是在供應鏈、服務鏈以及外賣拓展上，仍需積極提升素質。