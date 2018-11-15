網遊、電商拉動網易第三季業績超預期 研發投入翻番

雖然監管趨嚴，但網易保持了遊戲業務的兩位數高漲的勢頭，同時電商業務迅猛增長，推動第三季盈利和收入雙雙高於華爾街預期。

11 月 14 日美股盤後網易公布的今年第第三季財報顯示，當季遊戲業務收入年增率增速較第二季高出 20 個百分點，在總收入中占比約 61%，比重略低於第二季的 62%，同時電商業務保持了兩位數大增。

網易第三季營收為 168.55 億元人民幣，年增率增長 35%，高於華爾街的預期。同時營收增速創下四個季度來新高。第三季調整後每 ADS 收益（EPS）為 2.55 美元，高於分析師預期的 2.46 美元。

在遊戲業務中，第三季網易端游占比上升，手游業務占比下降。電商業務雖然維持高速增長，但增速遜於上季度。

在費用端，報告期內網易研發投入年增率近乎翻番，對利潤有一定侵蝕。第三季凈利潤年增率下降 36%。

盤後公布財報後，北京時間 7 點 20 分左右，網易股價盤後漲幅擴大到 1% 以上，約半小時後，漲幅超過 3%。目前，網易股價已經走出下行通道。

網易 CEO 丁磊稱，第三季公司各大業務線均表現強勁，網遊收入連續第二個季度超過 100 億元人民幣，這得到了遊戲的投資組合比以往更多元化支持。丁磊說，第三季網易的海外遊戲收入貢獻首次超過遊戲凈收入的 10%。

數據來源：公司公告，華爾街見聞整理

端游收入增長迅猛 電商增速不及上季度

數據來源：公司公告，華爾街見聞整理（其中，2016 年第一季至 2017 年第一季的電商、信箱及其他業務營收占比據見智模型推算得出）

分業務來看，網易遊戲業務依然是支撐網易營收的支柱。第三季，網易遊戲業務營收占比達 61.4%，為 103.484 億元人民幣，其中，手游營收占遊戲營收的約 68%，和去年同期的 68.3% 基本持平，但是明顯低於上季度 74.7% 的占比。

從總營收的角度來看，端游收入占營收的比重上升至 19.6%，為近四個季度來比重最高，手游營收比重由上季度的 46% 下降到 42%。

數據來源：公司公告，華爾街見聞整理（其中，2016 年第一季至 2017 年第一季的電商、信箱及其他業務營收占比據見智模型推算得出）

報告期內，網易電商業務營收 44.58 億元，年增率增長 67.2%。雖然依然保持兩位數增長，但增速遜於上季度。

第三季網易廣告業務收入 6.44 億元，年增率僅增長 2%，為近期增速新低。

報告期內來自信箱及其他業務的收入為 14.038 億元人民幣，年增率增長 31.5%。

研發投入大增 凈利潤大降 36%

儘管網易第三季營收創新高，但是網易的第三季凈利潤 16 億元人民幣（約合 2.324 億美元），年增率去年第三季的 25 億元下降了 36%。其中，研發投入幾乎翻倍是主要推動因素。

數據來源：公司公告，華爾街見聞整理

第三季，網易營業成本為 93.08 億元人民幣，年增率增長 42.5%，占營收比例為 55.2%，同此前基本保持穩定。研發費用為 22.6 億元，年增率幾乎翻番，占比也由去年同期的 9.2% 擴大至 13.4%。報告期內銷售費用和管理費用分別為 23.6 億元和 8.2 億元，增速同此前相比基本穩定。

第三季，網易經營利潤為 21.07 億元，連續第五個季度年增率下降，但降幅由上季度的 31.5% 收窄至 17.4%。

數據來源：公司公告，華爾街見聞整理

此外，網易本季度所得稅稅率增長至 34.2%，對利潤造成侵蝕。第三季網易稅後凈利潤年增率下降 36% 至 16.2 億元人民幣，凈利潤率為 9.6%。

數據來源：公司公告，華爾街見聞整理

對標公司騰訊遊戲業務第三季負增長

14 日公布的騰訊財報顯示，第三季騰訊的營收和凈利潤均高於市場預期，分別年增率增長 24% 和 30%，但長期支撐騰訊業績的遊戲業務營收卻在第三季出現了 4% 的負增長。

第三季網路遊戲收入 258.13 億元人民幣，年增率下降 4%，主要是個人電腦客戶端遊戲用戶減少所致，但部分被智慧型手機遊戲業務營收增長抵消。當季智慧型手機遊戲收入 195 億元，年增率增長 7%、環比增長 11%，優於市場預期，公司表示這主要是受惠於新遊戲的貢獻。但個人電腦客戶端遊戲業務卻在下滑，第三季收入 124 億元，年增率下降 15%、環比下降 4%。

華爾街見聞 9 月末會員專享文章《遊戲「王者」遭遇強監管，騰訊網易如何自保？》指出，今年以來，中國的遊戲行業面臨着審批和整治雙管齊下，新遊戲遲遲拿不到版號，進入一輪漫長的等待期，已上線的遊戲則是在內容審查上頻遇挑戰，強監管可以說引發了一場行業地震。而且業內有傳言稱，新聞出版署將發起兩年的遊戲內容凈化，重點將放在整治和審批上，內容不符合規定的遊戲將遭清場，波及目標達 70%。與此同時，不再考慮新增版號，只有審核過的內容才允許發票，而遊戲的每次更新都需經過審核。若傳言成真，將對遊戲行業造成進一步的打擊。