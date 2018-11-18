谷歌、GE都搶插旗！貿易戰唯一受惠者 獨家直擊你想不到的非洲

文／今周刊編輯團隊

饑荒、疾病、貧窮、極度落後……，這是一般人印象中的非洲。

2018 年，非洲經濟成長率預估 7.3％，與全球整體水準相比，高不到哪裡去；比起印度、東協，非洲的成長亮度也不算耀眼。

然而，一場源自中美惡鬥的蝴蝶效應，卻在此時此刻讓全世界的眼光重新聚焦於此。

9 月初，中國國家主席習近平在北京召開的「中非合作論壇」中，宣布免除 33 個非洲重債國今年到期的政府債務，並加碼 6 百億美元，提供非洲國家援助、貸款和投資，且承諾推動中國企業未來三年至少投資非洲 1 百億美元。

10 月初，美國總統川普簽署《2018 年善用投資促進發展法》（BUILD），該法案將預算提高一倍到 6 百億美元，並計畫透過「美國國際發展金融公司」（USIDFC）增加對非洲的投資。10 月下旬，美國國務院對外表示，將在近期推出「非洲新戰略」，並且意有所指地嗆聲：「比起中國，美國的作法更能為非洲創造繁榮。」

9 月下旬，《今周刊》採訪團隊飛越上萬公里，深入衣索比亞、莫三比克、肯亞三國關鍵現場，第一手直擊非洲真實樣貌；也看見了這個神祕的黑暗大陸，何以成為台商眼中的新天堂，世界經濟的新解答。

在衣索比亞 看見世界新工廠的底蘊

每隔 31 秒，一件法國品牌迪卡儂新款運動褲，就這樣經過 U 形流水槽式的自動化成衣生產線，快速產出。經過海運，最快一周後能到歐洲賣場銷售。

走進台灣知名紡織大廠宏遠在衣索比亞南方大城阿瓦薩（Hawassa）的成衣廠，「迪卡儂這筆褲子訂單共 3 款、24 萬件，現在 31 秒生產出一件，未來要降到 30、29、28 秒……。」擁有超過 40 年成衣經驗、宏遠衣索比亞廠總經理陳世輝解釋著。

人力充足 出口美國 32％稅率降到零

衣索比亞製造的商機，和一紙法案開展出的非洲外銷亮點有關。

這紙法案，叫作「非洲成長暨機會法案」（AGOA），由美國前總統柯林頓於 2000 年簽署。這紙貿易協定，讓多數撒哈拉沙漠以南的非洲國家，享有出口紡織品等特定商品到美國的免稅權利，2025 年到期。

宏遠總經理葉清來認為，衣索比亞目前銷歐美都免稅，以台灣針織、平織品出口美國最高 32％的出口稅率來看，「非洲出口零關稅，少 32％很有吸引性。」

世界銀行統計數據顯示，2017 年，全非洲勞動力人口達到近五億人，只輸中國和印度；但預估到 2040 年，非洲勞動力人口將出現黃金交叉，超越中國。

在莫三比克 發現被忽略的非洲消費大軍

iPhone X 賣比台灣貴 年增 5 百萬中產階級

許多人沒聽過莫三比克，當地台商黃玉華不諱言，莫三比克工廠工人，一個月最低薪資保證 90 美元；一般上班族則是 2 百到 1 千美元不等，「非洲人不存錢，賺 1 百元花 1 百元，這就是市場。」

走進馬布多市區去年底剛開幕的購物中心 BAIA，除了 64GB 的蘋果 iPhone X 一支要價當地貨幣 10 萬 5300 元（約 5 萬 2650 元新台幣），比台灣單機更貴，還發現一家台灣口味的烘焙坊！

宏全卡位飲料市場 當地營收成長逾 1 倍

吳建德透露，莫三比克廠 2017 年營收為 1 億 2 千萬元新台幣，今年前 9 月營收則已超越去年，達 1 億 3 千萬元新台幣，成長超過 1 倍。

據非洲開發銀行的統計資料，早在 2010 年，非洲中產階級人數就突破 3 億大關，這個數字是 30 年前的 3 倍，相當於非洲每 4 人就有一人躋身中產階級。麥肯錫估計，這批經濟生力軍還以每年 5 百萬人的速度持續增加。



來源：《今周刊》 1143 期

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