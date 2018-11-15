寶成Q3獲利增溫 前三季EPS 2.88元

寶成 (9904) 第三季獲利回溫，毛利率、營益率較上季雙增，單季歸屬母公司淨利 36.03 億元，季增 27.58%，年減 24.85%，EPS 1.23 元，前三季歸屬母公司淨利為 84.72 億元，年減 6.7%，EPS 2.88 元。寶成表示，前三季合併營收為 2,146.63 億元，年增 4.2%，主要來自運動用品零售及品牌代理業務的營運增長。以營運部門別而言，鞋類製造業務依然為前三季合併營收主要來源，營收比重為 60.2%；運動用品零售及品牌代理業務則在銷售網絡持續擴大及同店銷售成長的帶動下，成長幅度較為強勁，合併營收比重增至 39.5%；其他業務無重大變動，合併營收比重維持 0.3%。



寶成指出，儘管鞋類製造業務受到訂單波動與產品組合變化之影響，致毛利率由去年同期的 25.8% 略降至 25.5%。然而，獲益於合併營收持續增長，前三季合併營業毛利仍年增 2.7%，為 547.01 億元。



寶成也提到，相較鞋類製造業務，營業費用率較高的運動用品零售及品牌代理業務之營收比重逐漸提升，致相關銷售推廣費用較去年同期增加，使得前三季營業淨利較去年同期減少 20.3%，為 96.80 億元，營業淨利率則由去年同期的 5.9% 降至 4.5%。



在合併營業外收入及支出方面，寶成指出，前三季依權益法認列之投資收益為 52.29 億元，較去年同期增加 13.22 億元，尤其以持股 20% 之潤成投控轉投資之南山人壽營運表現最為亮眼，前三季認列潤成投控之投資收益為 42.47 億元，較去年同期增加 19.69 億元。



此外，寶成前三季透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損失為 4.62 億元，較去年同期淨利益 12.75 億元，損失增加 17.37 億元；加上子公司裕元整體借貸金額增加，致前三季合併利息費用較去年同期增加 6.73 億元。因此，前三季合併營業外淨收益為 53.42 億元，較去年同期減少 16.8%。