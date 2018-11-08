三星能掰彎！首款摺疊手機亮相 最快明年量產

繼中國深圳柔宇科技的首款摺疊手機 FlexPai 問世後，11 月開發者特別大會中，三星 (7 日) 宣布推出自家摺疊手機，這款手機可折疊入口袋，也可展開如 (7.3 吋) 平板，手機平板二合一，展示了未來手機新趨勢。

三星 (005930-KR) 首款摺疊手機，採用三星 Infinity Flex Display 的全新顯示技術，與 FlexPai 不同的是，三星尚未確定手機最終名稱或展示最終外觀設計。

11 月開發者特別大會，三星 (7 日) 宣布推出自家摺疊手機。(翻攝自：theverge)

然而，三星明確表示，這款摺疊手機將能同時使用三個應用程式並有意在未來幾個月內開始生產。

三星電子產品戰略暨市場行銷資深副總裁 Justin Denison 展示手機時提到：當折疊時，設備可以對齊地放入口袋內，這是因為柔性顯示器比先前的手機面板更輕薄。當展開時，大小類似於 7.3 吋的平板電腦。

然而，三星並非是大會上唯一發布可折疊手機的廠商。

Google 週三 (7 日) 表示，Android 現在正式支援新的可折疊裝備，雖然三星是 Google 首先發布的產品合作夥伴之一，但其他公司將很快地會推出類似產品。

11 月 1 日全球首款摺疊手機由中國深圳柔宇科技搶先發布，這款 FlexPai 柔派摺疊手機預計將於 12 月開始交貨，比三星量產時程快出許多。

今年第三季全球智慧手機出貨量排名 (圖: IDC)

市場研究公司 IDC 數據顯示，今年 7-9 月三星智慧型手機出貨量較去年同期下降 13.4%。儘管手機行業整體在 12 個月內萎縮，但三星仍表現不佳，手機市占率從 22.1% 下滑至 20.3%。

但分析師表示，這款折疊式手機有可能增強三星的品牌，並提高市場對三星更廣泛設備系列的興趣。