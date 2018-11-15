「美國業者興起就玩完了」 美股大空頭香櫞看空加國大麻產業

知名做空機構香櫞研究 (Citron Research) 分析師 Andrew Left 週三 (14 日) 重申他看空加拿大大麻產業，並披露他除了放空已知的 Tilray (TLRY-US) 外，還有 Canopy Growth (CGC-US) 和 Cronos Group (CRON-US)。

Andrew Left 表示，他對這個產業的看空程度不限一家企業，「我放空 Cronos，也放空 Canopy 和 Tilray。我是放空整個大麻類股。」「一旦美國特許的生產商出現，它在美國越快變得合法，加拿大企業沈淪地越快。」

Left 指出，「屆時它們在美國就沒有多少機會，也無法在國際間競爭。」「我不在乎它們發布了多少新聞稿，但它們不會將大麻從加拿大運往澳大利亞，這是不可能的。」

3 家加拿大大麻生產商的股票週三在 Left 的評論和 Canopy Growth 的財報公布後下跌。Tilray 大跌 11%，Canopy 下跌 15%，而 Cronos 在多倫多股市下跌 5.4%。

Canopy Growth 的第 2 季財報營收甚至還不及華爾街最保守的預期。該公司總營收為 2330 萬加元，遠低於分析師平均預期的 6000 萬加元，儘管較去年第 2 季成長 33%。

更精確地來說，只有少數分析師對 Canopy 提出研究報告，這使得任何市場預測都不那麼準確。

Canopy 董事長兼聯合 CEO Bruce Linton 在新聞稿中表示，「隨著全球商機的擴大，我們繼續在建立國際團隊和據點方面進行大量投資。」「據我們所知，全球第一個獲聯邦 DEA 核准自加拿大出口至美國的產品，以及收購美國聯邦合法大麻研發機構 ebbu，是我們進入美國市場的重要基石。」

Canaccord Genuity 的 Matt Bottomley 表示，他並不太擔心 Canopy 第 2 季財報業績令人失望。在獲利數字公佈後，他維持對股票的買入評級。

他在報告中指出，營收減少是「向德國出口產品所致，以及經由娛樂管道初步出口少量產品。」「我們相信，娛樂用大麻產品銷售數字會上揚，對下一季財報營收數字有具體影響。鑑於該公司在安大略省以外地區的領先地位，我們認為這個數字可能超過 3 億美元，並且足以支持該公司在娛樂用市場繼續保持領先。」

由於國際酒商 Constellation Brands 的 50 億美元戰略合作夥伴關係，Canopy 被認為是大麻產業的較佳賭注。部分分析師認為獲取資本是大麻企業未來成功的關鍵，大麻企業正在努力建立足夠的產量以滿足不斷增加的需求。

由於加拿大在 10 月 17 日才宣布休閒用大麻全面合法化，因此 Canopy 和 Tilray 都沒有報告銷售額大幅增加。因此，財報數字可能尚不具代表性。