大麻股神話崩盤了 但大麻的產業之路才剛剛開始

大麻「妖股」Tilray 帶頭重挫，在美上市大麻股遭遇創紀錄崩盤。

彭博報導稱，美東時間 22 日周一，7.5 億美元規模的美國最大大麻股 ETF ETFMG Alternative Harvest ETF（MJ）盤中跌幅達 11%，連跌五個交易日，五日市值累計蒸發 20% 以上。9.77 億加元規模的加拿大多倫多上市大麻股 ETF Horizons Marijuana Life Sciences ETF 當日一度跌 14%，創今年 1 月以來新低。

華爾街見聞注意到，周一當天，在美上市加拿大大麻生產商 Tilray 領跌一眾美股大麻股。Tilray 低開低走，盤中跌破 116 美元，跌幅接近 26%，最終收跌 15.62%，收創將近一個月新低，不過收盤價仍是三個月前上市發行價的 7.2 倍。

華爾街見聞曾提到，今年 7 月，Tilray 以 17 美元 / 股發行價上市，上市一個月內漲勢平平，自 8 月中旬開始呈現爆炸性上漲，股價一個月漲近 500%。9 月 14 日盤中，Tilray 曾日內漲逾 90%，較 IPO 發行價漲超 1660%，此後走上巨震道路，當天五次暫停交易，一度轉跌，最終收漲 38%，而後兩日累計跌近 50%。

華爾街見聞 9 月文章曾指出，Tiltay 雖然身處光明前景行業，營收高增長，但公司並不盈利也不具有市場統治力。其股價暴漲更多的是消息面的驅動，在財務上並沒有太大的支撐。10 月加拿大大麻合法化法案生效後，Tilray 有望進一步提升其品牌組合的銷量。而且市場猜測，隨著加拿大在大麻鬆綁方面大踏步的前進，美國可能也會跟進。

華爾街見聞會員專享文章《IPO 至今 2 個月暴漲 800%！大麻產業為何如此瘋狂？》提到，Tilray8 月公布財報顯示，今年第二季公司營收年增率增長超過 95%（970 萬美元），但毛利率從 54.25% 下跌至 42.87%。同時營運支出從 502 萬美元增加到 1517 萬美元，這導致凈虧損從 240 萬美元飆升至 1280 萬美元。

10 月 17 日上周三，加拿大成為繼烏拉圭之後全球第二個、G7 首個消遣類大麻合法化國家。當天大麻股卻紛紛下跌，似乎應證了「謠言時買入，證實（為事實）後賣出」 的老話。

上周三，多倫多上市的醫用大麻生產和分銷商 Aurora Cannabis Inc 跌幅一度達 15%，創今年 2 月以來最大跌幅。本周一 Aurora 盤中一度跌破 10.7 加元，跌幅超過 18%，最終收跌 12.61%，收創一周多新低。

但彭博報導認為，Aurora 本周二將首次登陸紐交所，有望終結兩日連跌。

大麻的產業之路

雖然大麻股神話崩盤了，但大麻的產業之路才剛剛開始。華爾街見聞會員專享文章《攪動 5 千億美元市場，下一個明星商品就要誕生了？》中提及，隨著北美多地對大麻合法化開始鬆綁，大麻正在向市場展現其驚人的商業前景。

娛樂性大麻很可能爭奪酒精、香煙的生意。此外，大麻已經介入了製藥產業，造成的影響範圍超出養老服務業，對於那些接受腫瘤治療、承受失眠症困擾的人來說，大麻類藥物的效果顯著。

加拿大大麻製造商 Canopy Growth CEO 認為，大麻很可能對全球市場價值 5000 億美元的產業造成衝擊。

此外，通過為進行大麻市場交易的公司提供諮詢，銀行業正在最大限度地挖掘大麻產業的價值，加拿大蒙特利爾銀行（BMO）甚至直接參與了最大持牌公司 Canopy 的大麻融資交易。

Dealogic 提供的數據顯示，迄今為止大麻相關公司的 IPO 已經募集了 5.82 億美元，同時還有近 80 億美元的資金將流向相關公司的併購。更多的交易則是通過不太傳統的方式進行，例如反向併購和私募。

『新聞來源／華爾街見聞』