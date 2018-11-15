OPEC警告川普：石油變便宜 美國也會受害

美國總統川普近來總對 OPEC 國家指指點點，要這些國家讓油價下跌。OPEC 祕書長 Mohammad Barkindo 週三警告，如果油價真的崩跌，川普自己也吃不消。

Barkindo 指出，在 2014 - 2016 年的油價低迷，帶來了美國石油業及勞工的痛苦。他表示，這段油價墜落期間中，有超過 100 家美國石油公司破產，數千個工作職缺消失。

等到崩跌結束、油價反彈，德克薩斯州、新墨西哥州、科羅拉多州和北達科他州等能源生產州都因此獲益，西德州的二疊紀盆地更已成為全球產量最大的油田之一。

Barkindo 表示，美國能源業在 OPEC 及其盟國的協產協議中大為受益，看看此地的就業機會，川普應該感謝這家國家對美國的幫助。如果油價像川普所想要的那樣崩潰，這些工作都將遭受威脅。

油價在週三結束了先前 12 連跌的局面，但先前因擔憂供應過剩、需求疲軟，加上川普喊話打擊信心，西德州原油與布蘭特原油紛紛摔入熊市。

美國既是能源消費國也是重要的生產國，Barkindo 提醒川普，無論會議最終做出何種決定，都符合美國的利益，川普也會接受現實。

OPEC 主席阿拉伯聯合大公國能源部長 Suhail Al Mazrouei 週三表示，OPEC 與盟國會視實際需要調整產能，以平衡市場。如果需要削減產量以保持市場平衡，OPEC 就會這樣做，並會對就調整市場所需的一切達成共識。

Al Mazrouei 認為，石油的基本面其實還算合理，並不是構成週二拋售的主因。OPEC 不是針對市場價格來研究，而是尋求將原油庫存維持在 5 年的平均水準附近。