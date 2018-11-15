油價走跌 新興市場石油淨進口國貨幣獲得支撐

在原油市場明年可能出現供過於求的情況下，油價不斷走跌，布蘭特原油期貨從 10 月初的高點重挫約 23%。由於油價下滑，石油淨進口國家的貨幣獲得提振，其中包含新興市場貨幣印度盧比、印尼盧比與菲律賓比索。

布蘭特原油期貨在 10 月 3 日攀升至今年初以來高點，每桶 86.29 美元，但隨後不斷走跌，近日承受 3 年多來最長的跌幅，15 日上午 10 時許，暫報每桶 65.91 美元。

布蘭特原油期貨走勢

美國總統川普 13 日表示，油價應該要更低，同一時間，調研機構預測，明年需求將放緩，導致布蘭特原油期貨價格 13 日暴跌 5.25 美元。因應供過於求的情況，OPEC 及其同盟國有意減產，14 日原油價格稍有反彈。

包含亞洲大部份國家在內，隨著布蘭特原油價格連續 6 週走低，石油淨進口國的貨幣走強。自 10 月初以來，印度盧比和印尼盧比攀升約 3%。加拿大皇家銀行亞洲外匯策略負責人 Sue Trinh 指出，「印度盧比和印尼盧比表現相當不錯，部分原因在於油價下跌。油價下跌減輕了財政赤字的負擔。」

今年亞洲貨幣因油價走升大幅受壓，10 月初油價升至 4 年高位。印度為全球最大的石油淨進口國之一，印度盧比在過去幾個月跌至歷史低點，使該國央行今年 2 度升息，以捍衛貨幣。

美元兌印度盧比走勢

油價走跌負面影響

油價走跌則打擊石油淨出口國的貨幣石油，例如馬來西亞，該國政府已承諾提供大量的財政支持，但隨著油價回落，將使他們難以實施一些政策。加拿大幣也受到衝擊，10 月初以來約下跌 3%，15 日上午暫報 1 美元兌 1.3234 加幣。

油價走跌，使投資者對於經濟放緩的擔憂加升，新興市場以當地貨幣計價債券的殖利率因此走升。儘管油價下滑對於新興市場的石油淨進口國有益，但油價的突然暴跌，使市場情緒受損，投資者擔憂中國經濟放緩會對其他經濟體造成影響。