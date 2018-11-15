屢成爭議核心 傳Facebook找公關公司發文批評Google、蘋果

Facebook(FB-US) 近一年以來因數據遭濫用等事，備受外界批評。據《紐約時報》週三 (14 日) 報導，FB 因此加強了與一家總部位於華盛頓的公關公司的關係。

這家公司的做法是撰寫數十篇文章，批評 Facebook 的競爭對手 Google (GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US)，並質疑索羅斯 (George Soros) 是反 Facebook 的幕後推手。

索羅斯 圖片來源：afp

報導指出，Facebook 於 2017 年 10 月擴大了與 Definers Public Affairs 的合作關係。在此之前，外界批評俄羅斯利用這個社群平台，干預了美國選舉等政治事項。此外，Facebook 還遭病毒式傳播，被利用來散播仇恨。

這家公關公司在與 Facebook 擴大合作後，多次發表文章批評 Google 與蘋果，並淡化俄羅斯對 Facebook 平台的影響。這些文章發表在公司附屬的網站 NTK Network 上，這個網站經常受政治保守派媒體如 Breitbart 關注。

《紐約時報》報導，Definers Public Affairs 還施壓記者，要求他們調查索羅斯與 7 月份抗議 Facebook 的公民團體間的財務關係。

Facebook 尚未對這篇報導做出回應。

比起 Google，蘋果與 Facebook 之間的關係存在更多衝突。在 Facebook 爆出數據洩漏醜聞時，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 出言批評，表示 Facebook 將數據用來賣錢，這是蘋果絕不會做的。

有報導說，相關評論激怒了 Mark Zuckerberg，因此他隨即要求管理團隊停用 iPhone，改用 Android 手機，理由是 Android 手機的用戶更多。