Facebook開掉了一個高管 原因是他支持川普……

有人會因追求更高職業抱負而選擇辭職，也有人是受家庭因素影響不得不離開職場…… 但在 Facebook，有人離職的原因卻是其與高層政見不合。

據《華爾街日報》近日援引知情人士報導，去年從 Facebook 離職的 VR 項目主管、Oculus 創始人 Palmer Luckey 向朋友透露，他之所以離開，是因為他在 2016 年的美國大選中支持川普，並向反對希拉里的團體捐助了 1 萬美元。

上述媒體提到，Luckey 的捐款引起了同事的強烈不滿，而他本人在被迫休假六個月後遭到了解僱。此外，當時包括 Facebook 創始人扎克伯格在內的高層還曾向 Luckey 施壓，要求其公開表態，改為支持民主黨候選人 Gary Johnson。

知情人士還提到，Luckey 的律師認為 Facebook 因為政治活動而對員工進行了非法懲戒，並代表 Luckey 展開談判，向 Facebook 索賠至少 1 億美元。

對此，Facebook 發言人稱，並沒有強迫過 Luckey 闡述任何不實內容，所有涉及政治的內容都有其自行負責：

「我們可以毫不含糊的說，Luckey 的離職並不是因為他的政治觀點。我們感謝他對 Oculus 的貢獻，也很高興他能繼續支持虛擬現實行業。」

而 Luckey 尚未對該報導作置評，但他曾宣稱，相信 Oculus 留下來的團隊是虛擬現實行業里最優秀的人才，也祝福他們能獲得成功。

一直以來，保守派認為包括谷歌、Facebook、Twitter 在內的科技公司在對保守派媒體的報導進行壓制，試圖通過其能夠左右 1200 萬選票的影響力來操縱選舉結果的走向。

今年 8 月 28 日，川普還曾在社交媒體上發文稱，谷歌在操縱搜尋結果。在谷歌搜尋他自己的名字，所查詢到的結果大多是自由派媒體所報導的、對他存在偏見的負面新聞。

在 4 月國會聽證會上，來自德克薩斯州的共和黨參議員 Ted Cruz 也向扎克伯格問及了關於 Facebook 平台壓制保守派團體言論的話題。

扎克伯格當時坦率地承認，Facebook 處在矽谷這個政治立場極端左傾的地方，而自己正在努力保持着社交網路平台的政治立場公平，但同時他也承認 Facebook 的確存在刻意壓制保守派和川普支持者的行為，並為此公開道歉。

公開資料顯示，Luckey 和 Brendan Iribe 於 2012 年聯合創辦 Oculus，Luckey 主導研發公司多個 VR 項目。而在 2014 年 Oculus 被 Facebook 以 20 億美元收購，兩位創始人也一併加入 Facebook。

而在 Luckey 離開後，Iribe 也於今年 10 月宣布離開 Oculus 及 Facebook，據傳雙方就公司發展策略的意見不合。