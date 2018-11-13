跌跌不休！Facebook股價創近19個月來新低 祖克伯身家縮水近300億美元

周一（11 月 12 日），美國股市全線下跌，醜聞纏身的 Facebook 也未能倖免，股價更是跌出近 19 個月以來的最低水平。

昨日美股收盤，Facebook 下跌 2.4%，收於 141.55 美元，為 2017 年 4 月 17 日（彼時 Facebook 股價報收於 140.96 美元）以來的最低收盤點位，較今年 7 月的股價峰值（217.5 美元）暴跌近 35%；Facebook CEO 馬克 · 扎克伯格的凈資產也縮水近 300 億美元。

雖然 Facebook 昨日跌幅小於其他幾大科技企業（蘋果下跌 5%，亞馬遜下跌 4.4%），但只有該公司在近一年裡整體呈現下跌狀態。由於處理用戶數據不當、被曝存在影響 5000 萬用戶的重大安全漏洞等問題，近 12 個月裡，Facebook 股價下跌了 21%。

最近一輪暴跌始於 2018 年 7 月，當時 Facebook 發布的二季報顯示，每股收益、廣告業務收入、營業收入和活躍用戶均較第一季增長放緩，且後兩者都不及市場預期，營收更是自 2015 年以來首次遜於預期，直接影響股價暴跌逾 20%。直到三季報發布，每股盈利大幅好於預期，才重新提振股價，但也難以挽回整體下跌的態勢。

此外，Facebook 還面臨多國政府死咬科技巨頭稅收，意圖薅一把「數字」羊毛的境地，可謂是命途多舛。

唱衰 Facebook 的聲音也隨之而來。美國智庫經濟教育基金會（Foundation for Economic Education, FEE）刊文指出：

除非受到政府壟斷的保護，否則每一種產品和服務都很容易受到市場力量的影響，即使是那些被認為過於強大的力量也不例外。

在 FEE 看來，Facebook 雖然不同於其他傳統市場實體，沒有向大多數用戶出售任何商品，但它與百年老店希爾斯（Sears）和音像租賃連鎖巨頭百視達（Blockbuster）十分相像，吸引和維持用戶的能力就是成功的基石。考慮到 Facebook 近來的種種做法，FEE 相信，這家科技巨頭很有可能已經不久於世了。

不過，這家科技巨頭也在想辦法開通新的業務，試圖留住更多用戶。據美國媒體 Verge 報導，Facebook 近期悄悄地發布了一款名叫 Lasso 的應用，用戶可以使用這款 APP 創作音樂短影音。

業內人士分析指出，Facebook 此舉主要是為了要挽回青少年用戶。在 2017 年時，尚有 71% 的青少年在使用 Facebook，但到了今年，這一數字就只剩下 50% 左右。於是，在 10 月底，Facebook 推出了這款短影音 APP。