2019變數多，小心佈局

瑞銀認為全球資產面臨 3 大挑戰：1. 美國經濟週期可能將轉入較險惡的階段，財政刺激將在 2018 年第 4 季到頂端，利率則是越來越靠近中性利率，甚至有可能會超過。2. 美國核心通膨可能會堅守在較高水平，歐洲的核心通膨則是開始加速。歐洲央行預估明年將開始升息，與美利差將逐步縮窄。3. 中國上個月公布減稅措施，財政及貨幣寬鬆政策步伐有所回升，貨幣風險可能提升。 新聞來源: 鉅亨網 2018-11-14

今年以來，全球製造業採購經理人指數及花旗主要國家驚奇指數不斷走低，全球中，似乎只剩下受益於減稅政策刺激的美國一枝獨秀。截至 11 月 13 日，全球主要 91 個股市指數中，僅 11 個今年以來維持正報酬，其中兩個指數分別為美國的道瓊工業指數及標普 500 指數。隨著美國減稅政策效果衰退，加上持續升息的環境，美國明年經濟數據恐不如今年亮眼，投資人 2019 年可得小心佈局。

1. 美國銀行於明年下半年收緊放款標準機率高

長短期利差收斂中，銀行即將收緊放款標準

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/11/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。長短期公債利差為美國 10 年公債殖利率減去 3 個月期公債殖利率。

我們曾於先前的投資雷達中（9 月 27 日發佈的「聯準會不敢說的秘密」），解釋左右長期公債殖利率的是名目經濟成長率，而短期公債殖利率高低則取決於聯準會升息速度。如今，由於減稅政策效果衰退，加上共和黨與民主黨分別掌控參眾兩院，額外減稅及擴大財政支出法案過關機率都大幅降低，美國明年經濟成長率恐下滑，10 年公債殖利率自然難以繼續升高。

長期公債殖利率停滯期間，短期公債殖利率受到升息影響，反而持續升高，造成長短期公債間利差不斷縮窄。從上圖可看出，當長短期公債間利差反轉時，美國銀行對小企業放款標準往往趨嚴，趨嚴的放款標準又是壓垮經濟及股債市的關鍵稻草，進而逼迫聯準會停止升息。

2. 上下半年股市投資策略差很大

停止升息前夕，股市表現兩極

資料來源：Bloomberg，皆採 MSCI 系列指數，「鉅亨買基金」整理；回測期間：1988-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從美國 10 年及 3 個月公債殖利率水準來看，美國長短期利差最快反轉及聯準會停止升息時間為明年 9 至 12 月。參考過往聯準會停止升息前股市表現，可發現停止升息前 6 個月及 6 至 12 個月表現差很大。停止升息前 6 至 12 個月（假設明年 12 月停止升息，等同於明年上半年），新興市場股票及全球成長類股表現最佳，平均漲幅都有雙位數；停止升息前 6 個月（假設 12 月停止升息，等同於明年下半年），全球高股息及全球價值類股等偏防禦型股票表現較佳。

3. 債券市場保守為上策

與股市表現相似，聯準會停止升息前 6 個月及 6 至 12 個月，同樣出現顯著分歧。停止升息前 6 至 12 個月，新興市場債券表現一枝獨秀，平均上漲 3%；但若是停止升息前 6 個月，美國公債則以 1.5% 平均漲幅居冠。「鉅亨買基金」建議投資人切換投資風格要迅速，不然可能面臨像是新興市場債券上下半年分別上漲 3% 及下跌 3%，整年做白工的情形，同時隨著美國景氣逼近尾聲，防禦性質較強的美國公債是投資人該慢慢增加持有的穩健標的。

停止升息前，債券市場表現

資料來源：Bloomberg，皆採美銀美林債券系列指數，「鉅亨買基金」整理；回測期間：1988-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興市場搶便宜，美國公債不能少

儘管美國景氣近尾聲，但我們仍看好美國明年上半年的經濟數據，經歷過今年的下跌，投資人情緒也可獲得修復。目前跌幅較大且估值較便宜的新興市場股市可望吸引資金流入，但建議投資人於年底率先進場佈局時，必須設立停損點，並搭配美國公債這類避險資產，以降低波動。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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