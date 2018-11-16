【先機環球投資】先機：品牌再造 蛻變．展翅未來

先機環球投資（Merian Global Investors）為註冊於愛爾蘭的全球頂尖獨立資產管理公司。2018 年 9 月 28 日英文名稱正式生效更名為 Merian Global Investors，品牌中文名稱不變，同為先機環球投資，先機環球投資現為獨立的企業，致力於打造卓越的專業資產管理業務，藉由主動式投資管理提供客戶期待的報酬，並以此為未來經營的核心宗旨。

先機環球投資董事總經理唐德琛 (Warren Tonkinson) 表示，英文名字雖然是新的，但本公司有悠久的歷史。先機環球投資在為公司尋覓新名稱的過程中，一開始就確認希望新的名稱能夠反映本公司的理念與業務方針。經過許多的思考與討論，決定以 Merian Global Investors 為本公司新的英文名稱，靈感源自德國科學家、探險家與藝術家梅里安 (Maria Sibylla Merian) 非凡的人生。

唐德琛 (Warren Tonkinson) 表示，先機環球投資選擇以「MERIAN」 為名有兩大原因：

第一，梅里安博學通才，象徵先機環球投資多面向的投資操作方式。本公司旗下有些基金經理人採用科學的操作風格，例如全球股票團隊，也有些基金經理人認為投資絕對是門藝術，例如本公司旗下的幾位英國股票型基金經理人。

第二，梅里安強大的人格魅力與成就象徵先機環球投資的企業願景與理念。本公司引以為傲的幾個特點包括董事會執行委員會的女性委員人數超過男性，反映先機環球投資引領世俗的觀點，透過多元化的組成增強企業經營。當年梅里安成功克服了世俗的刻板印象與限制，現在的先機環球投資也一樣致力於打造全新的資產管理型態。

先機環球投資希望招募優秀而學有專精的專業投資人士，提供必要的營運支援及良好的風險管理與銷售環境，不以直白的「機構觀點」或設立投資長加以限制。先機環球投資的客戶包含許多全世界規模最大、最頂尖的金融機構，包含全球型銀行、保險業者、多重資產基金經理人、主權財富基金、退休基金與零售金融顧問。

先機環球投資有專門的銷售團隊，支援全球各地的客戶，在英國倫敦設有先機環球投資 (英國) 有限公司、香港設有先機環球投資 (亞太) 有限公司以及愛丁堡、蘇黎世、米蘭和新加坡等地皆設有辦公據點。先機環球投資於以下地區設有據點：美洲 / 亞太地區 / 法國與荷比盧 / 德國、瑞士和奧地利。

先機環球投資管理規模 $448 億美元 (截至 2018 年 8 月 31 日)。當中包含股票 $246 億美元、固定收益 $22 億美元、另類策略 $177 億美元、分層顧問管理基金 $3 億美元。

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