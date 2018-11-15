〈財報〉思科上季財報優於市場預期 股價應聲上漲近5%

知名網路設備廠思科 (CSCO-US) 公布 2019 財年第一季財報 (截至 2018 年 10 月 27 日)。受惠於基礎設施平台部門及軟體業務的成長，該公司營收及獲利皆優於市場預期，股價在盤後應聲上漲 4.96%。

淨利: 該公司淨利成長 48.5% 達到 35.5 億美元，調整後 EPS 為 75 美分，高於分析師預期的 72 美分。

營收: 該公司營收為 130.7 億美元，高於分析師預期的 128.7 億美元，年增率為 7.7%。

思科最大的基礎設施平台部門，包括交換機和路由器等硬體，第一財季營收成長 9% 達 76.4 億美元，高於分析師預估的 74 億美元。

思科應用業務，包含協作工具和 AppDynamics 軟體，第一財季營收為 14.2 億美元，高於市場預期的 13.5 億美元。

思科網路安全部門營收成長 11% 達 6.51 億美元，略高於分析師預期的 6.48 億美元。

在第一財季，思科以 23.5 億美元的價格收購了 Duo Security。

展望未來，思科預估第二財季營收將成長 5% 至 7%，達 124.8 億美元至 127.1 億美元，EPS 為 71 美分至 73 美分。分析師預期營收為 125.3 億美元，EPS 72 美分。

「財報顯示，思科 2019 年的銷售依然強勁，但明年 1 月的季度可能會看見，客戶 12 月大量採購後造成的拖累，以避免 2019 年潛在的價格上漲，即關稅可能在明年增加 25%。」摩根士丹利分析師 James Faucette 表示。

他也補充道:「我們認為這種不利因素是暫時的，明年我們將看到 Cat9(Catalyst 9000 交換機) 重要的升級，而 Meraki 裝置也將繼續推動中小企業市場的成長。」

思科股價自 2017 年初以來上漲了 17%，股價在周三 (14 日) 盤後應聲上漲 4.96%。