13F報告：股神看好銀行股 Q3增持摩根大通、美銀、高盛

根據一份呈交給證交會 (SEC) 的最新文件，華倫巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) 公司上一季新增摩根大通 (JPM-US) 3500 萬持股。

有股神之稱的巴菲特現在非常看好美國金融系統，在蘋果之後，波克夏第二和第三大持股分別為美國銀行 (BAC-US) 和富國銀行 (WFC-US)。

巴菲特可能認為，美國經濟走強且利率上升，將使銀行大大受惠，目前美國五大銀行中，他現在是其中 4 家的主要股東。

根據波克夏截至 9 月底的 13-F 文件，上一季對美國銀行持股增加 29%，對高盛 (GS-US) 持股增加 38%，同期也增加在 U.S. Bancorp (USB-US) 和紐約梅隆銀行 (BK-US) 的持股。但略微減持富國銀行股票。

獲股神青睞、增加價值 40 億美元持股的消息傳出後，摩根大通盤後大漲 1.5%。

摩根大通週三盤後走揚

巴菲特相當讚賞摩根大通執行長 Jamie Dimon，並曾說過他會拿 Dimon 的年度股東信函作為了解銀行產業狀況的依據。巴菲特、Dimon 和亞馬遜的貝佐斯 (Jeff Bezos) 三人惺惺相惜，今年 1 月宣布合作為旗下美國員工削減醫療保健成本，並改善服務。

有巴菲特接班人之稱的 Todd Combs 目前是摩根大通的董事會成員之一。

下表是波克夏 10 大持股，半數以上為美國的銀行股：