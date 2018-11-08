摩根大通：年底前美股走漲 風險資產領漲 小型股看俏

美國期中選舉過後，塵埃已落定，摩根大通分析師 Marko Kolanovic 預期美股到年底前將上漲，投資者將自風險較高的資產類別 (如小型股) 獲利最多。

頗受市場追隨的定量分析師 Kolanovic 週三報告指出，「我們仍認為市場到年底前會邁向更高，投資者可能要投入漲勢，適當的曝險在高 beta 指數上，例如 Russell 2000 和 MSCI 新興市場。」

「我們的共識是，國會分裂對美國和全球股市是最好的結果。因為總統沒法指望國會或 Fed 施行更多寬鬆政策，他只能在自己權力範圍內維持經濟滾動，放棄具破壞性的貿易戰，並將其轉為致勝的協議。」

除了大選以外，Kolanovic 還列出一堆看漲美股的理由，例如波動性和「系統性」拋售下降、企業增加執行庫藏股，以及獲利強勁。

由小型股組成的 Russell 2000 指數今年迄今漲幅僅 2.3%，因為 10 月股災讓該指數吐回今年以來的多數漲幅，單就 10 月大跌 10.9%，創下 2011 年 9 月以降表現最糟糕的一個月。MSCI 新興市場今年迄今的表現更差，跌幅達 14.4%。

羅素 200 指數週三上漲

Kolanovic 重申上週論點，「許多投資者已經為『滾動熊市』就定位了，且曝險於到年底前的『滾動軋空』風險。」

他預期，在歷經 10 月市場拋售潮以及中國經濟持續緩降後，「貿易戰的進展可能更多，而不是更少。」

「雖然激起市場拋售的燃料來自系統性流動、低流動性和高頻率的去槓桿行動，但是催化劑是政治。在面臨重要的期中選舉時，基本上市場錯估了美政府和 Fed，這樣的錯估將支持市場樂觀情緒一直到年底。」