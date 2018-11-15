【華冠投顧】盤中解析：狹幅震盪

劉彥良 分析師

台股還是量縮沒人氣，進入 11 月後大致都在 9800 點附近震盪，下有撐上有壓，投資人多也不是空也不是很難出手，所以選擇觀望的人越來越多。

以均線結構來看，台股中長期趨勢走空，本波殺到 9400 點後開始上演反彈波，現在則是卡在月線不上不下影響反彈動能，不過只要台股繼續橫盤下去，下周月線就有機會持續翻揚，讓反彈行情再走一波。

昨天盤面上最強的三個族群－PCB、風電和太陽能，今天只剩 PCB 還算強勢，另外兩個政策概念股則多數拉回，因為現在主力都在作短線，快一點的今天買明天賣，慢一點的多放個 1、2 天也會賣，不會抱長。

我們最近的操作都是高空低補、短線交易，因為順著趨勢操作才能提高勝率於放空的標的鎖定在線型空頭、主力和法人調節、營收開始下滑的個股。

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