香港生科指數出爐 先納10檔生科股 中生、三生比重最大

港交所 (0388-HK) 合資公司中華交易服務昨 (14) 日推出香港生物科技指數，並在 14 檔科技股中先納入 10 檔市值日均逾港幣 15 億元的生科股為成分股，當中包括藍籌中國生物製藥 (1177-HK) 及據《上市規則》第 18A 章上市的生科股。

10 檔成分股包括今年根據新例上市的未有盈餘生物科技股百濟神州 (6160-HK)、歌禮製藥(1672-HK) 及華領醫藥 (2552-HK)，其他成分股均為已有盈餘的行內企業，如藥明生物(2269-HK) 及長江生命科技 (0775-HK) 等。

10 檔成分股中，以中國生物製藥及三生製藥 (1530-HK) 佔比最高，分別達 17.12% 及 16.38%。當成分股數目介乎 8 至 19 檔時，每檔股份權重上限為 15%，若等於或超過 20 檔時，上限為 10%。

由於希望盡量納入更多合適的生科股份，於指數成分股少於 20 隻的期間，設有快速納入機制，即在其上市第 10 個交易日結束後，傳可將其納入指數，但實施調整成分股的時間，則只會每年 2 次，分別在每年 6 月及 12 月的第二個星期五交易結束後。

於 10 月底上市的第 4 檔未有盈餘生物科技股信達生物 - B(1801-HK)，將會以快速納入機制，在 12 月中調整成分股後被納入，屆時指數成分股將共有 11 檔。

中華交易服務總裁毛志榮表示，新指數暫無長期停牌或流通性不足而需要剔除成分股的要求，日後視乎市場需求推出 A 股生科股及跨境產品。

中華香港生物科技股指數的基礎日為 2014 年 12 月 12 日，基點為 2000 點，昨日指數報 5298 點，跌 1.37%。