港交所下週推4款股息累計指數期貨 鎖定投資銀行和基金客戶

港交所 (0388-HK) 將於 11 月 5 日推出 4 款股息累計指數 (TRI) 期貨合約，分別追蹤恒指及國指總股息和淨股息，其中分別只在恒指中 H 股的股息稅。目標鎖定投資銀行和基金客戶。

所謂股息累計指數，是指將股息再投資於成份股組合的指數。港交所最新 4 款股息累計期貨合約，分為總股息及淨股息兩類。 總股息即是將除淨日所有公布的股息，再投資於成份股組合內；淨股息則是除去當中 H 股所需預扣的股息稅後，才將股息再投資。 兩類股息計算方法，均可適用於恒指及國指成份股，形成 4 款股息累計指數。

這 4 款 TRI 的保證金具體金額將在產品推出 1 週前公布，但會以指數水平作為參考。以 10 月 25 日恒指收盤 24994 點為例，恒指淨股息累計指數則是 68607 點，為恒指約 2.75 倍。由此推算，恒指淨股息累計指數期貨的保證金，將會是期指保證金 (現時約港幣 10.96 萬元) 的 2.75 倍，約為港幣 30 萬元。

目前銀行每筆場外合約交易，需要向對方繳付名義保證金及變動保證金，前者為交易金額的 15%，後者以每交易日指數漲跌來計算所造成的損失，動輒要預留千萬現金作保證金，對資本造成很大壓力。而港交所是以波幅率去計算期貨保證金，一般只需 7% 到 8%，估計可吸引到部分投資銀行將類似場外交易轉到場內，減低資金成本。

港交所今年已推出逾 10 檔不同的期貨及期權產品，該所證券產品發展部高級副總裁黃柏中表示，這次推出的 4 款期貨合約是為滿足市場投資需要，而且有別於此前，目標客戶都是以投資銀行及其基金客戶。

黃柏中說，香港機構投資者比例未如歐美市場的高，投資者的水平亦未夠成熟，相信在產品推出初期，交易未必會很活躍，亦要視乎屆時市場流動性、市場莊家的出價及未平倉合約的價格水平。

《星島日報》引述法國巴黎銀行衍生產品部執行董事黃集恩指出，股息累計指數期貨是市場上非常「偏門」的產品。他個人認為，對於散戶來說，毋須參與這類複雜的期貨產品。