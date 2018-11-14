〈分析〉美股大戶不再鍾情科技股 增持比例創10年低點

據美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 本月的全球基金經理人調查，投資者在 10 月的大舉拋售之後，已經遠離了科技類股，這原是市場最受追捧的類股。

調查在 11 月 2-8 日進行，而該調查發現機構投資人對科技股的配置是出現大減，僅 18% 仍然在增持，低於前一個月的 25%，也是自 2009 年 2 月以來，淨增持比率最低的 1 個月。

美銀美林表示，投資者逃離科技股，轉向醫療保健和公用事業等防禦性股票。但並未擁抱銀行、小型股與工業股等「價值股」。

儘管如此，美國「FAANG」和中概股「BAT」股票的做多交易仍然非常積極，依舊為最擁擠的交易，符合 2 月份以來的調查趨勢。

上個月美股大跌中，科技股扮演了重要角色，無論是美國升息，或是與中國貿易戰的擔憂，都進一步加大了對科技類股的打擊，而且這個影響是全球性的。

雖然經過 10 月的大跌，投資者也仍青睞美國股市，多數相信標普 500 指數還要再上漲 12%，才會到達頂峰。不過也有 3 分之 1 的受訪者較為悲觀，認為股市峰值已過，這個比例是前個月的 2 倍左右。

由 Michael Hartnett 領導的美銀團隊則表示，他們維持看跌的觀點。投資者的股票配置上，看不出市場已至低點，預估低點最早可能出現在 2019 年的第 2 季。

調查也發現，投資者對全球經濟成長前景的看法黯淡，44% 的受訪者預計未來 1 年成長將會減速，是 2008 年金融危機以來最糟的展望。54% 的受訪者預計中國經濟放緩，為兩年多來最悲觀的展望。

貿易戰連續第 6 個月被視為最大的風險，其次是央行緊縮政策，不過只有 11% 受訪者預期 2019 年將出現全球衰退。

本次調查共收集 225 位機構投資者的觀點，這些投資者的管理資產總和超過 6400 億美元。