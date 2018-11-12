中光電10月營收48.33億元 年增1% 11月影像、節能產品同步成長

中光電 (5371) 自結 10 月合併營收約為 48.33 億元，月減率 4%，年增率 1%，累計前 10 個月合併營收為 460.92 億元，年增率 8%。第三季底出貨比較基期偏高，影像產品 10 月份整體出貨量約 9.8 萬台，月減 26%，特別是燈泡機種出貨下滑幅度較明顯，合併營收則約 15.16 億元，月減 23%，影像產品前 10 個月出貨量約 110.4 萬多台，營收則約 156.08 億元，分別較去年同期成長 4% 及 12%，11 月影像產品在 4K、大型展演用高亮度高階產品和嵌入式高端投影應用方案等產品出貨持續增加帶動下，整體營運將顯著成長。



節能產品 10 月份合併營收約 22.12 億元，較 9 月份下滑 4%，其中 EMS 生意營收約 14.32 億元，月減 5%；ODM 產品營收則持平於 6.24 億元，整體節能產品出貨量約 3,952 萬片，月減率 9.7%，前 10 月節能產品營收約 214 億元，較去年同期略減 1%，出貨量則達 3,986 萬片，與去年同期相當，11 月份節能產品全產品線需求升溫，尤其在 TV、PID 及 NB 產品出貨成長帶動下，合併出貨量將較 10 月份增加。

