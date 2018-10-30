中光電旗下譜鉅將於AnalyticaChina2018展出全系列DLP近紅外光譜儀產品

中光電 (5371) 子公司─譜鉅科技將於慕尼黑上海分析生化展 (Analytica China 2018) 展示 DLP 技術之全系列近紅外光譜儀產品，將完整展出「手持式近紅外光譜儀」、「穿透式光譜模組」、「反射式光譜模組」、「光纖式光譜模組」與軟體、手機應用程式 (APP) 及各領域合作夥伴之集成系統整合，可應用於水果糖度分析、農產品檢測、藥品真偽辨別、土壤糞肥檢測與乳製品、油品之液態分析等，將有效使近紅外光譜逐漸普遍應用於日常生活中。中光電表示，此次展出「穿透式光譜模組」除可量測液態物質，還可透過 USB、UART 與電腦或人機介面連接，便於工業整合應用，更可透過低功耗藍芽 (BLE) 與智慧型手機進行光譜掃描控制與資料接收，若再搭配定性或定量檢測模型 APP 與雲端服務，儼然成為 IoT 應用的最佳裝置。



譜鉅科技以 DLP 技術為基礎進行全系列近紅外光譜儀產品開發，不但大幅降低硬體成本與售價，且能維持與市售光譜儀相同之準確性與穩定性，使近紅外光譜儀可以進入快篩應用領域，擴大市場的規模；此外，反射式模組、穿透式模組與光纖式模組皆可依需求調整並應用於 PAT(Process Analytical Technology) 與工業 4.0 領域。



慕尼黑上海分析生化展 (Analytica China 2018) 將於明 (31) 日至本週五 (11 月 2 日) 於上海新國際博覽中心舉行，為水果檢測、食品檢測、藥品檢測、油品檢測等應用領域的專業人士提供溝通平台，以討論如何將近紅外光譜化學分析帶進消費品電子元件領域的新型應用範疇。