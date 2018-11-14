巨濤海洋石油服務(03303-HK)續簽三年與三聚的總體服務協議

巨濤海洋石油服務(03303-HK)公佈，由於該公司與三聚簽訂的現有總體服務協議將於2018年12月31日到期，董事會欣然宣佈，於2018年11月14日，公司與三聚訂立總體服務協議。據此，三聚(作為其本身、及其全資附屬公司和受控公司的代表)同意公司自2019年1月1日至2021年12月31日止的36個期間(包含首尾兩日)為其提供公司服務。公司亦同意委任三聚自2019年1月1日至2021年12月31日止的36個期間(包含首尾兩日)提供三聚服務。

於從2019年1月1日至2021年12月31日止年度三聚服務的三聚年度上限分别為人民幣1億元(1.13億港元)、人民幣1億元(1.13億港元)、人民幣1億元(1.13億港元)。

公司為一間投資受控公司。集團主要從事：提供石油天然氣行業裝備製造、工程及綜合服務;向其他能源和煉化行業提供裝備製造、工程及綜合服務;及向造船行業提供技術支持服務。如三聚所告知，其於1997年在中國北京成立，併於深圳證券交易所上市(深圳證券交易所股份代號300072)。三聚主要從事能源及環保物料和產品的生產、銷售及分銷，服務範圍包括煉油、石化、天然氣化工及煤炭化工業，以及為能源行業、生態農業和綠色能源行業提供綜合服務，及生物質綜合利用。

鑒於公司與三聚提供的服務及技術不同，客戶有所重疊，同時專註於在各自的不同地區及應用市場分部中為該等客戶服務及進行分銷，集團與三聚將利用雙方結合的力量探索交叉銷售及共同發展活動，併且聯手開發新市場及新客戶。公司與三聚訂立總體服務協議將加強該等共同發展。公司與三聚所訂立的總體服務協議乃屬於集團的一般及日常業務。公司向三聚提供公司服務將加強集團現有業務併提升集團的收入。三聚向公司提供三聚服務將提升集團尋求可靠的技術支持和穩定的原材料供應之能力。