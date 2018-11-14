〈崇友展望〉明年推案看俏 營運可望優於今年

電梯大廠崇友實業 (4506-TW) 今 (14) 日表示，今年營收預期將與去年持平，全年毛利率可望維持 27-30%，從目前開工案量與申請建照兩大推案指標來看，明年推案量應會高於去年，可望帶動崇友營運優於今年。

此外，崇友已於 8 月推出物聯網雲端電梯監控系統、手機 APP 自動預定電梯等全方位軟硬體整合機種，可望進一步擴大市佔率。

崇友近幾年持續採取差異化接單策略，優化新梯銷售案源結構，並衝刺汰舊換新業務開發。從今年目前營收占比來看，新梯營收占比約 52-54%，維修保養營收占比 36-40%，目標為 2025 年達到營收比重各半。

崇友總經理游本立指出，目前維修保養營收以每年 3-4% 的增長率穩定成長，而新梯中自有品牌占比 7 成，另外 3 成來自崇友代理日本東芝 (TOSHIBA) 的新梯，在自有品牌營收中，高端自有品牌「堅尼西斯」今年佔比達 13%，未來目標為成長至 2 成。

從整體國內市場的需求來看，游本立表示，台灣一年電梯需求約 9000 台至 1 萬台，崇友今年銷售預期將達 2000 台，與去年相近。此外，崇友近年來積極衝刺汰舊換新業務，目前每年以 10% 速度成長，今年汰舊換新數量約 400 台，明年可望達到 450 台。

崇友今年前 3 季每股純益 2.73 元，游本立表示，第 4 季將有機場捷運訂單完工認列，可望有 3 億金額入帳，將帶動今年營收與去年持平，全年毛利率可望維持 27-30％，而從目前開工案量與申請建照兩大推案指標來看，明年推案量應會高於去年，可望帶動崇友營運優於今年。

崇友看好台灣電梯產業朝節能、智慧化等技術發展趨勢，持續保持電梯產品技術研發創新，今年 8 月正式推出物聯網雲端電梯監控系統、手機 APP 自動預定電梯等全方位軟硬體整合機種，有助於創造中高端自有品牌「堅尼西斯」開拓辦公大樓、百貨與飯店等商用案源的有利發展條件，進一步擴大品牌市占率。