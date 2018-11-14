【異動股】芯片概念股表現活躍 上海新陽(300236-CN)等股漲停

芯片概念股午後表現活躍，截止發稿，上海新陽(300236-CN)漲停報21.86元，綜藝股份(600770-CN)漲停報5.72元，兆易創新(603986-CN)漲9.07%報74.10元，韋爾股份(603501-CN)漲5.8%報32.27元，士蘭微(600460-CN)漲5.27%報9.78元，聚燦光電(300708-CN)、聖邦股份(300661-CN)、東土科技(300353-CN)等股漲近5%。

消息面上，近日，福州瑞芯微電子股份有限公司(簡稱“瑞芯微”)股權結構近日發生變化，引進了多家投資機構。其中，瑞芯微也被曝已獲得國家集成電路產業投資基金(“大基金”) 入股佔公司7%股份的投資，此外，入股瑞芯微的投資機構還包括深圳、北京、上海等多個地方政府背景基金。雖然目前大基金併未公佈投資瑞芯微的消息，瑞芯微也併未對外宣佈此事，但是，根據瑞芯微的最新的股權結構顯示，大基金已經入股了瑞芯微，持股7%，認繳金額為2591.96萬元。

國家大基金專註於對中國集成電路產業鏈中的關鍵薄弱環節如製造、設備等領域進行投資，不過伴隨大基金一期投資基本完成、二期基金募集完成，業内人士表示，大基金將提高對芯片設計業的投資比例。

此外，瑞芯微曾擬登陸創業板，不過2017年7月被證監會否決。據悉瑞芯微擬再度衝刺IPO。結合本次披露的股權變動情況，瑞芯微自前次IPO遭否決後，已經積極調整了股東結構。從時間窗口來看，瑞芯微也滿足再次上市的時間間隔要求。

此外，近期證監會也調整了IPO被否企業重組上市政策，將上市間隔期從3年縮短至6個月。市場分析認為將有助於降低未過會企業的上市時間成本，助推優質擬上市公司利用資本市場做大做強。據有關統計，IPO被否企業二次過會成功率超過90%。