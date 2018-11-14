滬指全天震蕩走弱收跌0.85% 金融等權重股領跌

週三(11月14日)，受國際油價暴跌影響，滬深創早盤紛紛同步低開，滬指全天震蕩走弱。雖然隨後創業板指在殼資源、低價股等近期熱點引領下率先翻紅，滬指也在午盤收盤前翻紅，但午市後A股市場衝高受阻，受國際油價大跌影響，主要還是因為可燃冰、石油、油服板塊等品種的持續放大跌幅，白酒板塊持續下挫，與此同時，保險、券商等板塊跌幅居前，金融股的護盤效應隨之減弱。

截止收盤，滬指收報2632.24點，跌0.85%，成交額1770億;深成指收報7908.55點，跌0.69%，成交額2340億;創業板收報1385.97點，跌0.45%，成交額686億;

北上資金今日淨流出6.53億元，其中，滬股通淨流出4.59億，滬股通中資金流入最多的是張江高科(600895-CN)，淨流入2.2億;資金流出最多的是中國平安(601318-CN)，淨流出5.09億;深股通淨流出1.94億，深股通中資金流入最多的是紫光國微(002049)，淨流入1.08億;資金流出最多的是中興通訊(000063-CN)，淨流出2.93億。

從盤面上看，電子發票、創投、自由貿易港、互聯網彩票、集成電路、芯片等板塊漲幅居前;可燃冰、石油、白酒、海工裝備、證券、ST板塊等板塊跌幅居前。近期連續爆炒的殼資源、創投股今日分化明顯，恒立實業(000622-CN)盤中大幅震蕩，放出歷史天量，銀行、石油、券商、白酒等權重股集體調整。