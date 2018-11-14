【異動股】可燃冰板塊下挫，傑瑞股份(002353-CN)跌停

今日午盤，截至14:00，可燃冰板塊下挫。傑瑞股份(002353CN)跌停報18.85元，石化機械(000852CN)跌8.55%報9.3元，海油工程(600583CN)跌4.93%報5.4元，中海油服(601808CN)跌4.18%報9.62元，ST准油(002207CN)跌3.04%報5.1元，*ST油服(600871CN)跌1.96%報2.0元，東華科技(002140CN)跌1.70%報6.35元，東華能源(002221CN)跌1.29%報8.42元。

消息面上，最新發布的OPEC月報顯示，雖然10月份伊朗原油產出減少，但阿聯酋、沙特等其他成員國產出增加，導致該月總產量仍較9月增長。分析人士認為，來自美國的壓力導致產油國減產難以實施，全球原油市場有望進入供應過時代。

原油期貨價格周二收盤暴跌，其中美國原油期貨價格創下了今年截至目前為止的最低收盤價，同時也意味著美油連續第12個交易日收盤下跌。而與此同時，作為國際價格基准的布倫特原油期貨價格也正式滑入了熊市區域。WTI 12月原油期貨收跌4.24美元，跌幅7.07%，創2015年9月1日以來最大單日跌幅，連跌12個交易日，報55.69美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌4.65美元，跌幅6.63%，報65.47美元/桶。