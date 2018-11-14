〈房產〉仲量聯行：香港房市10年牛市告終 2019年前跌15%

仲量聯行發佈最新住宅市場展望，稱香港住宅市場長達 10 年的牛市結束了，2019 年底前，香港住宅房價將下跌 15%，如果經濟及股市持續惡化，住宅房價跌幅更會高達 25%。

香港自 2009 年初全球金融風暴復甦後，房價持續上升，然而受市況急速逆轉所影響，住宅價格在過去 2 個月已開始下跌，目前週邊經濟環境的不穩定，以及港股從今年 1 月最高點下跌超過 20%，影響香港私人住宅市場的信心。

仲量聯行董事總經理曾煥平指出，今年香港房地產市場越來越倚重中國大陸的需求來支持成長，他預計香港房價在 2019 年底前將下跌 15%，如果週邊環境持續惡化，那麼 2019 年住宅房價跌幅會達到 25% 以上。

香港中原城市指數 CCL (1994 年至今表現) 圖片來源：中原數據

香港長達 10 年的房市上升週期也正式結束。仲量聯行指出，中小型住宅房價自金融風暴後已上升 2 倍，並超越 1997 年高位 63%，不過，經濟前景未明已令中小型住宅房價在連升 27 個月後，在過去的 2 個月下跌 1.4%。

為冷卻過熱的房市，香港近年來已推出諸如調低貸款與估值比率、特別印花稅、買家印花稅等一連串的房市降溫政策，不但已令住宅成交數量跌至歷史低位，同時也或使房市產生「硬著陸」風險。

過去 3 個月，由於市場交易狀況不佳，每月的住宅成交套數已進一步減少至 4188 套，遠低於過往長期每月 8500 套的平均水準。

曾煥平指出，房價已開始下跌，香港應儘快重新檢討過去數年引入的部分冷卻房市措施，否則不但會加劇房價調整，更會對本地經濟造成極大打擊。尤其是撤銷特別印花稅，檢討雙倍印花稅及放寬貸款與估值比率。

他補充，住宅市場整體的方向主要受週邊環境左右，雖然無法由香港政府全權控制，不過，政府有能力通過調整此 3 項冷卻房市措施，減輕宏觀環境持續增加的下行風險。令香港房價實現「軟著陸」，才最為有利。