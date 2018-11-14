港股午盤跌0.13% 中國房地產及航空股走高 三桶油大跌

鉅亨網新聞中心 2018年11月14號13點20分

港股今 (14) 日高開低走，截至午間收盤，恒指跌 0.13%，報 25758.06 點；國企指數跌 0.45%，報 10431.83 點；紅籌指數漲 0.04%，報 4234 點。

圖：google

中海油 (0883-HK) 大跌 4.65%，領跌藍籌；中石化 (0386-HK) 跌 3.3%，中石油 (0857-HK) 跌 3.23%。因對全球需求減弱和供應過剩的擔憂持續，國際原油大幅下挫；大陸原油期貨開盤也繼續跌停。

航空股大漲。中國國航 (0753-HK) 漲 4.2%、東方航空 (1055-HK) 漲 3.28%、南方航空 (0670-HK) 漲 5.42%。國際油價暴跌以及供給降速與部分熱門航線票價上限，將提升增加企業獲利。

中國房地產股走高，融創中國 (1918-HK) 漲 4.9%，恒大 (3333-HK) 漲 4.42%，佳兆業 (1638-HK) 漲 4.81%，碧桂園 (2007-HK) 漲 2.48%。人民幣中間價今早報 6.9402，較上一日上調 227 個基點，在岸人民幣 (CNY) 目前報 6.95，上揚 60 個基點，資產以人民幣計價的中國房地產股普遍上揚。

騰訊 (0700-HK) 微漲 0.44%，報港幣 275.6 元。騰訊今日收盤後將公佈第三季財報，券商與大行普遍預料業績下滑。

分析指出，中美貿易戰談判暫時未見實質而又正面的對話，仍存在變數，港股今日開高後賣盤隨之湧現。而今日稍後公佈業績，投資者需重點聚焦在管理層準備的新佈局去向及來年展望。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 2.85 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 0.51 億元；深股通淨流入人民幣 1.75 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 3.92 億元。

滬股通中資金流入最多的是張江高科，淨流入人民幣 1.93 億元，其次為綠色動力、亨通光電、中國國航、保利地產。資金流出最多的是中國平安，淨流出人民幣 2.02 億元。

深股通中資金流入最多的是萬家樂，淨流入人民幣 4820 萬元，其次為天夏智慧、康泰生物、比亞迪、歐菲科技。資金流出最多的是中興通訊，淨流出人民幣 2.24 億元。