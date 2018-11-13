〈房產〉華僑銀行：5大原因致投資情緒轉弱 香港房價明年底跌15%

華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟學家李若凡發表報告預期，香港房市成交量將保持低迷，直至 2019 年底，房價指數則可能從歷史高位下跌 15% 左右。

香港房市總成交量連續 2 個月下跌，10 月年跌 19.8% 至 4243 件。9 月新批核房貸月減 33.8%，至港幣 316 億元。9 月新批核房貸件數較上月大跌 55.6%，至 7977 件。以上 2 項數據皆錄得 2017 年 12 月以來最低。

報告指出，儘管地產發展商不斷提供優惠措施，仍未能扭轉一手房市淡靜的局面。再者，二手房價指數連續 2 個月下跌，並於 9 月份月跌 1.4%，以及由歷史高位下挫 1.5%。近期二手房更出現減價 10% 至 20% 放售的情況。

疲軟的房市數據反映房市投資情緒顯著轉弱。報告指這背後的原因包括以下幾個：

一、由於中美貿易戰升級，以及美國聯準會 (Fed) 立場鷹派，港股逐漸回調，並削弱財富效應。 二、香港銀行業於 9 月開展最優惠貸款利率 (P) 的升息循環，加劇了市場對利率上升的擔憂。 三、大陸及香港經濟增速下滑的跡象，令香港市民對工資成長前景的看法轉趨悲觀。 四、由於擔憂中美貿易戰風險，及大陸經濟轉弱，大陸投資者對香港房市的需求下降。 五、自港府公佈 2018 年施政報告以來，市場對公營房屋供應量逐步增加的預期不斷升溫，這可能已經把部分房屋需求從私房市場轉移至公屋市場。

謝棟銘及李若凡在報告中表示，10 月售價超過港幣 1000 萬元的私人住宅成交量年跌 26%，至 2017 年 1 月以來最低的 709 件，整體而言，預期房市成交量將保持低迷，直至 2019 年底，房價指數則可能從歷史高位下跌 15% 左右。