持續拋售！資本對科技股的信心正迅速流失

自九月底美股科技股遭到拋售以來，市場的情緒似乎正受到影響，資本逐漸失去了對科技股的耐心。

彭博社援引美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，那斯達克 100 期貨凈部位目前已達到 5 月以來的最低水平，並轉為賣空；而科技類 ETF 在 10 月份流出的資金超過 30 億美元。

Miller Tabak & co. 的股票策略師 Matt Maley 對該媒體稱，現在我們看到科技股集團內部又出現了另一輪下跌，投資者不太願意將科技股的權重回到 10 月份之前的水平，這將使該行業很難恢復在高點時的水平。

目前，市場較為擔心的是科技公司的巨額利潤能否持續、聯準會升息步伐對美股帶來的影響，以及全球貿易緊張局勢會否繼續蔓延等問題。而從當前態勢來看，這些問題沒有一個是容易得到解決的。

美國當地時間周一收盤，那斯達克指數大跌 2.78%，標普跌近 2%，道指跌超 2.2%。

科技股明星公司中，蘋果周一大跌 5.04%，亞馬遜收跌 4.41%，奈飛收跌 3.10%，谷歌母公司 Alphabet 收跌 2.57%，Facebook 收跌 2.35%。而早前漲勢兇猛的 AMD 暴跌 9.51%，推特收跌 6.07%，科技股早盤大跌也蔓延至整個市場。

蘋果公司今日收跌 5.04%，創逾三個月新低。蘋果供應商股價集體重挫，供應商 Lumentum 和 Japan Display 均下調業績預期，Lumentum 收跌 32.98%，Universal Display 收跌 13.07%，凌雲半導體收跌 13.86%，Synaptics 收跌 8.21%，Qorvo 收跌 6.38%。

不僅如此，摩根大通本月二度下調目標價，花旗稱 iPhone XR 前景弱於預期，將供應商 Skyworks Solutions 目標價猛砍 27%。

首先，多家供應商意外下調財報指引，是對市場傳聞蘋果向供應商大幅「砍單」新款手機的確證。

其次，蘋果是成長股與美股大盤的標杆級企業。若蘋果等領漲本輪牛市的明星股表現不佳，不僅會加劇市場緊張情緒，引發風險資產拋售潮，也會令投資者開始質疑全球經濟是否呈現放緩跡象。

而被稱為「最了解蘋果」的著名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）對 iPhone XR 的態度也出現 180 度大轉彎。他在本周一削減了 XR 出貨量預估，將 2018 自然年第四季到 2019 自然年第三季（蘋果 2019 財年）的 XR 出貨量從 1 億部下調至 7000 萬部。10 月時他還最看好 XR 來提振 iPhone 銷量。

郭明錤認為，貿易等外部因素可能影響消費者信心，特別來自中國市場；消費者更傾向於蘋果 XS 系列更窄的邊框設計與更好的相機；華為最新款旗艦機 Mate 20 系列也會增加 XR 在亞洲市場的競爭者，畢竟 XR 只是單鏡頭拍照。

稍微利多的消息是，XS 系列和舊版手機出貨量增加，將抵消 XR 出貨量預期的削減。然而蘋果官方此前都對 XR 提振整體手機銷量、重燃「超級周期」寄予厚望。

總體來看，美股科技股的跌勢已經延續了一個多月，10 月那斯達克 100 指數已經蒸發了將近 1 兆美元的市值，自 10 月 4 日以來，紐約證券交易所 FANG 價格指數下跌了近 10% ，而標準普爾 500 指數則下跌了 6%。