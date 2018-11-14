科技股牛市的根基：五巨頭前第三季庫藏股規模高達1150億美元

前第三季，美股科技股中現金最充足的五大上市公司，即蘋果、谷歌、思科、微軟和甲骨文，總計花了超過 1150 億美元用於庫藏股自己的股份。

這個金額比它們去年一整年的庫藏股額還要多一倍，年增率增幅遠超年初至今美股的整體庫藏股額年增率增幅 44%。且以科技公司為代表的 25 個公司，貢獻了美股今年庫藏股額增量的 99%。

川普稅改大禮包的影響

2017 年底生效的川普稅改刺激了科技巨頭從海外匯回大量收入（這部分收入只需一次性繳納 20% 的稅，而不是之前的美國企業所得稅 35%），巨頭們賬上現金增加的同時要納的稅又減少，結果就是可以搞的事情不少。

安聯保險科技口的投資經理 Walter Price 就總結到：

很多公司都在用多出來的這些現金庫藏股自己的股票，或是做併購投資，這對股東是好事。很多科技公司還用這些錢還之前做股票庫藏股欠下的債。

庫藏股自己的股票比起建新工廠、上馬新產能，需要的決策和執行時間都短很多，所以是排在第一的「花唄」選項。

根據英國金融時報 FT 的測算，五大科技巨頭年初至今花了 426 億美金用於資本性投資，比去年同期飆升 42%。

而穆迪投資服務的數據顯示，蘋果和微軟今年分別比 2016-2017 年均值多還了 65 億美金和 48 億美金的債務。雅培製藥、雪佛龍和生物製藥公司吉利德科學也排在大幅增加償債額的美股名單前列。

穆迪的高級財務分析師 David Gonzales 在接受 FT 採訪時稱：

稅改的影響之一就是很多公司出現的明顯行為變化，如從凈負債轉為凈償債。

從股價走勢上看，大幅增加了股票庫藏股和償債額的科技巨頭們，年初至今（YTD）的走勢表現出驚人的一致性。

（深藍線：蘋果；淺藍線：谷歌；紫線：微軟；粉色：思科；橙色：甲骨文）

以蘋果為例

科技股領頭羊之一的蘋果，是美股中海外現金和投資項目最多的。

2017 年底川普的稅改案一通過，蘋果即宣布在未來五年將為美國經濟「直接貢獻」3500 億美元。

從 2017 年底至今，蘋果的資本性支出增加到了 145 億美元，年增率漲 14%。但前第三季蘋果花了 626 億美元庫藏股自己的股票，是去年同期的三倍。