車用風扇成長帶動 元山10月營收年增37%

車用電子與家電大廠元山科技 (6275) 公佈 10 月營收為 2.24 億元，年增 37.77%，累計前 10 月營收為 21.82 億元，年增 4.37%。公司表示，雖然今年結束中國尚朋堂經營，但由於車用風扇與其他部門成長，彌補中國營收減少，仍能維持整體營收正成長，對於公司聚焦產品，改善產品結構有正面提升。元山今年宣布退出中國尚朋堂，公司表示，公司策略未來將聚焦於高門檻散熱市場，如車用風扇、雲端網通與工業用等市場，因此決定結束中國尚朋堂業務。



元山進一步指出，元山今年車用市場斬獲最大，元山為一線車廠如 Benz、BMW 與福斯等 tier 1 供應商，過去主攻歐洲市場，今年則陸續在中國市場有所斬獲，帶動營收成長。



公司表示，未來應付客戶對車用風扇需求，除台南廠擴充產能外，也將於東莞設置新廠，以滿足中國市場快速成長訂單。